Eliana fala sobre amizade com Xuxa Meneghel e Angélica nas redes sociais

27/02/2021 | 15:10



Eliana usou as suas redes sociais neste sábado, dia 27, para compartilhar uma foto ao lado de Xuxa Meneghel e de Angélica. Para quem não sabe, foi recentemente desmistificado um mito de que elas teriam uma rivalidade.

E diferentemente do que muitas pessoas pensavam, o trio é super unido e elas são realmente super amigas. A apresentadora do SBT ainda a publicação para enaltecer a amizade que tem com a rainha dos baixinhos, e na legenda da publicação ela escreveu:

Olha o que o tempo pode fazer com treÌ?s amigas de trabalho: unir em um grupo que se fortalece no respeito, amor e carinho a cada dia. Suas lindas!! Obrigada pela oportunidade deste encontro. Nos unimos em frente aÌ?s caÌ?meras para vocês matarem a curiosidade do que acontece em nosso grupo de WhatsApp kkkk. Ficou curiosa (o)? Aguardem as pérolas e muitas risadas. Dia 7 de março as 15h no SBT.

E parece que esse grupo de WhatsApp das apresentadoras promete ser bem animado, não é mesmo!? E como você percebeu, esse bate-papo vai ao ar no dia 7 de março no SBT.