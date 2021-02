Aos 87 anos de idade, Francisco Cuoco desenvolveu depressão durante a pandemia: - Com a ajuda dos filhos, eu fui me recuperando

27/02/2021 | 11:10



Francisco Cuoco foi um dos convidados do Conversa com Bial da última sexta-feira, dia 26. Aos 87 anos de idade, o ator confessou em sua participação no programa que desenvolveu uma depressão com a pandemia do novo coronavírus. Felizmente, ele conseguiu se recuperar com a ajuda dos três filhos, todos frutos de seu relacionamento com Gina Rodrigues.

- Depois devagarinho, com ajuda dos filhos, eu fui me recuperando. Acho que hoje em dia estou bem melhor.

Durante a entrevista, o ator também contou que não vê a hora de voltar para as telinhas.

- Eu não tenho encontrado algo que substitua toda aquela atividade, toda aquela entrega, aquela dedicação. Eu gostaria de em algum momento estar fazendo novela novamente. Acho que ainda tenho o vigor pra isso, revelou.

Sincero, Cuoco acredita ter dado mais de 300 beijos técnicos durante a carreira, já que fez cerca de 57 produções. Ele ainda confessou que já sentiu desejo após uma cena mais caliente.

- É atiçar com o fogo muito perto do fogo. [...] Então, eu confesso que em muitos momentos houve uma tentação.