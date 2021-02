Dérek Bittencourt





27/02/2021



O Água Santa inicia hoje sua trajetória no Campeonato Paulista da Série A-2 em reencontro com um velho conhecido, que traz ao Netuno boas recordações. Afinal, foi contra o Velo Clube que o time conquistou o acesso para a elite estadual em 2014, mesmo perdendo por 1 a 0 – beneficiado por combinação de resultados. Naquele jogo, inclusive, o time adversário escapou do rebaixamento. Hoje, às 16h, medem forças no mesmo local daquele encontro, o Estádio Benito Agnello, em Rio Claro.