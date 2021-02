Do Diário do Grande ABC



28/02/2021 | 00:01



A plataforma on-line Steam (www.steampowered.com) chamou a atenção dos mundo gamer ao bater recorde de usuários simultâneos. Segundo levantamento da empresa, aproximadamente 26,4 milhões de contas em todo o mundo estiveram logadas no sistema no dia 8 de fevereiro.

Na data, houve pico de 7,3 milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo – mas esta marca ficou abaixo dos 8,1 milhões de jogadores computados em março de 2020 e que ainda é o maior número já registrado no site.

O sistema conta com jogos de diferentes gêneros. No período em especial, os cinco games mais acessados foram: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, PUBG, Apex Legends e Tale of Immortal.