Toyota Corolla GR-S começa a ser vendido por R$ 151.990

Leo Alves

Do Garagem360



26/02/2021 | 13:18



Com visual inspirado na divisão esportiva Gazoo Racing, o Toyota Corolla GR-S foi apresentado para o mercado brasileiro no fim de 2020. Baseado na versão Xei, ele já está disponível nas concessionárias da marca e tem preço sugerido de R$ 151.990. O modelo está disponível em três cores: Branco Lunar (perolizado) com teto pintado em Preto Eclipse (metálico), Vermelho Granada (metálico) com teto pintado em Preto Eclipse (metálico) e todo Preto Eclipse (metálico).

Toyota Corolla GR-S

Embora utilize o nome da Gazoo Racing, o Corolla GR-S só teve mudanças visuais e uma recalibragem na suspensão, que ganhou um braço estrutural ligado ao chassis do carro, novos amortecedores e novas molas.

Mecanicamente, ele é idêntico aos demais modelos equipados com o propulsor 2.0. Dessa forma, a versão com apelo esportivo manteve os 177 cv de potência (a 6.600 rpm) e 21,4 kgfm de torque (a 4.400 rpm) quando abastecido com etanol. Com gasolina a potência cai para 169 cv, com o mesmo valor de torque. O câmbio também é o mesmo CVT que simula até 10 marchas.

As principais mudanças foram no design exterior do veículo. Ele ganhou rodas de 17 polegadas exclusivas, spolier traseiro, saias laterais e emblemas da divisão esportiva.