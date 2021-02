Livro conta a história de cobrinha que não consegue conviver com outros bichos

Evaldo Novelini

Do Diário do Grande ABC



28/02/2021 | 00:01



Tudo era bonito no Reino Encantado. Havia muitas árvores, flores de todas as cores e um lago que, de tão limpo, servia de espelho aos animais. Todos os bichos que moravam ali eram felizes, menos um. A cobrinha- verde Rosinha não conseguia fazer nenhum amigo, pois eles tinham medo de seu veneno, e passava os dias triste. Algumas vezes, ela chorava.

Por mais que tentasse conversar com os vizinhos, não despertava a confiança deles. Quando a viam chegar, os animais encontravam uma desculpa e fugiam rapidamente, apavorados. Foi assim com o papagaio Sandoval, com a hiena Jonas, com a cegonha Judite e até com o rei do lugar, o leão Sinval.

Até que um dia, cansada de ser desprezada, Rosinha decidiu ir embora do reino. Foi quando ouviu gritos de desespero vindos de uma festa para a qual não tinha sido convidada. Decidiu descobrir o motivo.

Foi então que viu um caçador prestes a atacar Sinval... O Diarinho não vai contar o fim da história, porque isso pode estragar a surpresa do livro Rosinha – A Cobrinha de Rua (Igarapé Editora, 35 páginas, R$ 50), escrito por Ivonaldo Porto. Mas dá para dizer que, em uma atitude cheia de coragem, ela salvou o Reino Encantado. E, de quebra, conquistou muitos amigos.

Personagem foi criada para servir de exemplo ao filho do escritor

A cobrinha Rosinha saiu da imaginação do escritor Ivonaldo Porto, pernambucano de Recife. Foi o jeito que ele encontrou de passar alguns de seus conhecimentos para o filho, Marcello de Oliveira Porto, 11 anos.

O escritor vai lançar mais nove livros com a cobrinha até o fim do ano. Eles abordarão meio ambiente, drogas, bullying, pátria, tolerância, primeiro amor, religião, família e racismo. No fim da coleção, haverá uma caixa para guardar todos eles.