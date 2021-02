Entrevista de príncipe Harry e Meghan Markle deixaram príncipe William e Kate Middleton chocados: - Comportamento inaceitável

25/02/2021 | 10:10



A polêmica continua rendendo... com a entrevista feita para Oprah Winfrey que irá ao ar no dia 7 de março, príncipe Harry e Meghan Markle continuam recebendo críticas de membros da família real. Dessa vez, uma fonte contou para a revista Us Weekly que príncipe William e Kate Middleton estão chocados com a decisão do Duque e da Duquesa de Sussex de expor queixas em uma entrevista na televisão:

- É um comportamento inaceitável para William e Kate, especialmente à luz do momento terrível com [Príncipe] Philip no hospital. Eles estão totalmente chocados, disse a fonte se referindo ao fato de o marido da Rainha Elizabeth II ainda estar internado no hospital.

Nesta entrevista, Harry e Meghan terão uma conversa sem barreiras para explicar a decisão por trás do afastamento deles da família real e, de quebra, dar detalhes sobre a segunda gravidez da duquesa!

Outra pessoa próxima ainda detalhou:

- Eles não falarão de forma negativa sobre o príncipe William e Kate. Eles não querem colocar mais lenha naquela fogueira.

E justamente por causa dessa entrevista, a rainha retirou títulos e privilégios do casal. Porém, segundo informações do Daily Mail, a monarca já escolheu as pessoas que irão assumir os cargos que antes pertenciam a Harry e Meghan. Por exemplo, a princesa Anne, uma das filhas da rainha, irá assumir o cargo na Marinha Real, que era de Harry, e será a primeira Capitã Geral.

A primeira escolha seria príncipe William, mas chegaram à conclusão que Anne seria a opção menos controversa. Uma fonte contou:

- Ela não vai causar problemas ou escândalos... não seria justo tirar de um irmão e dar ao outro.

Há ainda o cargo no Teatro Nacional e na organização de universidades do Reino Unido que pertenciam à Meghan, mas ainda não se sabe quem será o escolhido para assumir.