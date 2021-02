Leandro Prearo é nomeado reitor da USCS até 2025

Do dgabc.com.br



25/02/2021 | 09:42



O professor Leandro Campi Prearo foi nomeado um novo mandato no cargo de reitor da USCS (Universidade de São Caetano) pelo prefeito em exercício do município Anacleto Campanella Júnior (Cidadania) . Ele ocupa a cadeira desde junho do ano passado, quando substituiu o professor Marcos Bassi, e seu mandato que se encerraria no dia 28. Com a designção, ele exercerá a função até 28 de fevereiro de 2025.

Leandro Prearo ingressou na USCS em 2003 e foi evoluindo dentro do centro de ensino. Ao mesmo tempo, concluiu mestrado e doutorado na USP (Universidade de São Paulo). Antes de assumir a reitoria da Universidade, desempenhava os papéis de diretor-geral do Instituto de Pesquisa da universidade e integrava a pró-reitoria de graduação.