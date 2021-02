Após elogio a Paulo Serra, PT exige retratação de Eduardo Leite

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



24/02/2021 | 20:49



O diretório do PT de Santo André exigiu que o vereador Eduardo Leite se retrate publicamente após, em entrevista ao Diário, elogiar o governo do prefeito Paulo Serra (PSDB).



Em nota divulgada pelas redes sociais, o comando da sigla criticou duramente as declarações de Eduardo, que disse ser “difícil fazer oposição a um governo que acerta” e que quem esperar que ele faça oposição firme à gestão tucana “vai se decepcionar”.



Na publicação, o PT citou como pontos negativos do governo tucano a negociação com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), concedendo os serviços a cargo do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André); a tentativa de transação de terrenos da UBS (Unidade Básica de Saúde) na Vila Guiomar; e adoção de política de reabertura econômica em meio à pandemia. “Governo em que nada difere dos governos (de João) Doria (PSDB, governador) e (Jair) Bolsonaro (sem partido, presidente).”



“Lamentamos que Eduardo Leite se esqueça disso ao caracterizar o governo Paulo Serra e que use o espaço do maior jornal da região para colocá-lo quase que em um pedestal, enquanto sabemos dos diversos problemas que o povo de Santo André vem enfrentando por causa de suas ações e políticas. Assim como lamentamos que o vereador, desrespeitando a militância petista e a confiança dos votos que recebeu, não tenha levado suas eventuais discordâncias ao partido, para que pudéssemos debater”, emendou o diretório.



Eduardo foi convocado a prestar esclarecimentos em reunião chamada para sábado. “Adiantamos que, no caso de (as declarações dadas ao Diário) não serem desmentidas pelo vereador, tomaremos as medidas disciplinares cabíveis, acionando as instâncias partidárias devidas”, avisou a cúpula petista em Santo André.