24/02/2021 | 19:27



O Brasil registrou 1.428 mortes em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 249.957 o número total de óbitos pela doença no País.

Segundo levantamento feito pelo consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde, no entanto, o Brasil já superou nesta quarta a marca dos 250 mil mortes, registrando 250.036 óbitos.

Os números divulgados pelo ministério apontam que foram contabilizados nas últimas 24 horas 66.588 novos casos de covid-19 no País, elevando o total de casos a 10.324.463.