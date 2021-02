Após ser eliminada do BBB21, Karol Conká afirma estar arrependida de suas atitudes, elogia Gilberto e afirma: - Eu sou a vilã da edição

24/02/2021 | 10:10



A noite da última terça-feira, dia 23, foi marcada por choro e comemoração na casa do BBB21. O quarto paredão da edição acabou com a eliminação de Karol Conká, que saiu do confinamento com 99,17% dos votos, contra 0,54% para Arthur e 0,29% para Gilberto. Como é de costume, assim que saiu da casa a ex-sister conversou com Tiago Leifert e contou o que acha que levou à sua eliminação:

- Eu me perdi dentro de mim e me senti muito frustrada. Eu nunca imaginei que eu fosse dar uma surtada assim no programa. Eu tenho mania de controle, eu vivo numa vida onde eu controlo tudo, e chegar ali e não poder controlar achismos e nem animosidades me deixou muito mal.

Ao ter seu índice de rejeição revelado, a rapper não se mostrou surpresa e alegou que já imaginava algo do tipo. Ela, então, citou dois momentos que acreditava terem contribuído para sua saída: sua discussão com Carla Diaz e suas atitudes para com Lucas Penteado. Lembrando da situação em que o rapaz se retirou da mesa para que Karol pudesse almoçar, a cantora afirma que se sentiu mal com a situação:

- Eu fiquei muito com o coração apertado, mas eu sou muito com combate. E aí no dia seguinte eu pedi perdão pra ele, a gente se entendeu, e eu percebi que eu tenho um grande problema com animosidades.

Karol ainda agradeceu por ter saído da casa, alegando que estava precisando mesmo voltar para a realidade:

- Eu agradeço ao público que votou, eu realmente estava precisando me sentir liberta. Eu sei que tem pessoas que votaram que gostam de mim e acreditam que saindo ia ser a melhor coisa a acontecer. Desculpa mãe, desculpa filho.

Depois, Karol foi até o Rede BBB, onde conversou com Ana Clara e admitiu que se considera a vilã desta edição do programa:

- Eu sou a vilã da edição. E se não for pra dar aquela tombada, não sou eu. Vou encarar pelo lado bom porque fiquei sabendo que a audiência foi lá em cima.

Em seguida, a cantora voltou a afirmar que não se arrepende de não ter vetado Sarah da prova do líder, o que resultou em sua indicação ao paredão. Além disso, ela também ressaltou que esta acostumada a lidar com as pessoas em uma dinâmica de morde e assopra, e ainda revelou acreditar que Gilberto será um dos finalistas do programa:

- Então, eu já sabia que ele era muito forte lá dentro. Sempre chamei ele de finalista. É de verdade, é real, ele é finalista. Sinto ele finalista. Se eu fosse telespectadora, eu iria amar ele. É um orgulho por ter saído no paredão com o Gil.

Karol também falou sobre sua polêmica relação com Arcrebiano, o Bil, que foi o segundo eliminado do reality:

- Ah, coisa de vilã, gente. Coisa de gente louca. Ele me deu vomito e eu dei vômito nele, mas no dia seguinte eu tava assoprando [sic] ele, entendeu? Morde e assopra e lá tava ele pela primeira vez se abrindo mesmo. Eu sou uma vilãzinha, mas eu tenho um lado empático. Uma vilã diferenciada. Falei pra ele você não é macho escroto, mas teve atitude de macho covarde. Eu tive uma atitude de idiota, loucona, mas isso não me resume. Foi naquele momento ali.

Seguindo a dinâmica do Bate-papo BBB, Karol ainda afirmou que acredita que o próximo eliminado será Projota e que Gilberto deve ser o campeão da edição. Além disso, ela afirma estar aliviada em ter saído do programa, e que irá buscar por uma terapia:

- Gente, estou aqui, estou de volta ao mundo, me desculpem, estou arrependida do que fiz, tenho a cara de pau de reconhecer meu erro mas tenho também disposição de arrumar, então me descancelem por favor.

Enquanto isso, na casa mais vigiada do Brasil?

Com a saída de Karol, Arthur e Gil comemoraram bastante e até mesmo se jogaram na piscina. Os outros confinados também mostraram alívio com o resultado, mas os amigos de Conká não lidaram muito bem com a eliminação: Lumena, por exemplo, chorou sozinha no quarto do cordel até ser consolada por João Luiz.

No quarto do líder, Sarah revelou que ficou apreensiva com o discurso de Tiago Leifert, que falou muito sobre descontrole, por achar que se destinava à Gilberto. Já Rodolffo ponderou que Juliette exagera em algumas atitudes. Na área externa, Arthur afirmou em conversa com Projota que sente como se tivesse ganho uma nova chance dentro do programa.

Mas é claro que o jogo continua e as especulações de voto correram soltas. Projota voltou a falar sobre sua vontade de colocar os participantes neutros no paredão, afirmando que acredita ter plantado essa ideia em Gilberto. O cantor ainda falou sobre Carla Diaz, affair de Arthur, e questionou sua lealdade no jogo:

- Você ficou, e ela é nossa. Dentro desse padrão de jogo, o quanto ela vai compactuar com isso, se eu vou querer colocar os amigos dela no Paredão?

De volta ao quarto do líder, Sarah ponderou que pode ser alvo de voto de Pocah, enquanto Gilberto acredita que Pocah e Arthur votariam nele para a berlinda. A loira, então, revelou em quem planeja votar nas próximas semanas:

- Eu ainda vou nesses três primeiros: Pocah, Projota e Lumena. Aí depois já começa entrar Thaís, Carla e Arthur. Seria a segunda parte da pirâmide.