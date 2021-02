Simaria conhece a filha de Simone e se derrete pela pequena, enquanto Kaká Diniz mostra a sertaneja prestes a dar à luz

24/02/2021 | 09:10



Desde que chegou ao mundo, Zaya, a segunda filha de Simone Mendes e Kaká Diniz, vem deixando todo mundo babando. Depois de vários famosos parabenizarem a sertaneja pelo nascimento da pequena, o que aconteceu na noite de segunda-feira, dia 22, e de Simone mostrar os primeiros cliques com Zaya nos braços logo após o parto, agora foi a vez de Simaria, dupla de Simone e tia da menininha, mostrar como foi a primeira vez que viu a sobrinha.

Ela postou uma imagem no Instagram de uma chamada de vídeo que fez com a irmã, que deu à luz nos Estados Unidos, mostrando Zaya dormindo e com uma chupeta verde que rouba a cena. No clique, ela ainda escreveu:

Eu vou morrer de amor! Linda demais.

Fofo, né? Mas não foi só isso. Kaká Diniz, marido de Simone e pai dos dois filhos da cantora, compartilhou no YouTube os momentos pré-parto da esposa.

Essa família é mesmo linda, né?