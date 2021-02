GMA T.50s homenageia Niki Lauda e custa R$ 24 milhões

Leo Alves

Do Garagem360



23/02/2021 | 16:18



O GMA T.50 foi apresentado em 2020 como a nova criação de Gordon Murray, projetista responsável por alguns dos carros mais icônicos da história da Fórmula 1, como os bólidos dos dois primeiros títulos de Nelson Piquet pela Brabham (1981 e 1983) e do carro que deu o primeiro campeonato a Ayrton Senna pela McLaren (1988), sem contar o Brabham BT46B, utilizado por Niki Lauda e John Watson durante o GP da Suécia de 1978 e que tinha um ventilador na traseira para aumentar a pressão aerodinâmica.

Acontece que Murray levou o conceito de seu novo supercarro a outro patamar, e apresentou o novo T.50s Niki Lauda, versão exclusiva para as pistas do modelo. E ele foi revelado na última segunda-feira (22), justamente no aniversário do tricampeão de F1, que completaria 72 anos se estivesse vivo.

GMA T.50s Niki Lauda

Ostentando o nome do austríaco, o novo modelo teve a aerodinâmica refinada e perdeu alguns quilos – são 832 kg, contra 986 kg do modelo convencional. O ventilador segue instalado na traseira, mas agora há uma asa no estilo barbatana de tubarão que começa na tampa do motor central e vai até a enorme asa traseira. Há apêndices aerodinâmicos na dianteira e um spoiler bem pronunciado, além do enorme extrator traseiro.

O propulsor segue sendo um V12 de 3,9L da Cosworth. A potência aumentou de 663 cv para 750 cv. Já o torque é de 485 Nm a 9 mil rpm. A rotação máxima do propulsor é de 12.100 rpm, número bem elevado para um carro. Já a transmissão é uma sequencial de seis marchas com trocas pelas aletas atrás do volante.

Quem quiser um exemplar do T.50s Niki Lauda terá que ter paciência – e muito dinheiro. Serão apenas 25 unidades feitas a partir de janeiro de 2023 na fábrica da GMA, em Dunsfold, Inglaterra. Cada uma delas vai custar 3,1 milhões de libras, o equivalente a R$ 24 milhões na cotação atual.