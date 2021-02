Marcelo está à frente de Alex para 2024, diz Ivan

Raphael Rocha



22/02/2021 | 00:00



Líder do governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), na Câmara, Ivan Silva (PP) considera que o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima (PSD), está na frente do deputado federal Alex Manente (Cidadania) na corrida pela predileção do governo para a sucessão.

Em visita ao Diário, Ivan considerou que Marcelo tem lista maior de serviços prestados à cidade e que esse fato somado ao resultado eleitoral de 2020, quando emplacou cinco nomes na Câmara, trazem vantagem ao pessedista.

“Entre o Alex e o Marcelo, vejo o Marcelo na frente. Por tudo que construiu, pela quantidade de vereadores que elegeu, pela dedicação à cidade, por todo trabalho feito. Vejo que o Marcelo é preferência do meio político de São Bernardo e da população também”, comentou o progressista.

Ivan foi assessor parlamentar de Marcelo na época em que o atual vice-prefeito era vereador. Em 2016, quando Marcelo compôs com Morando, Ivan se elegeu parlamentar – dentro do gabinete do pessedista, Fran Silva (PSD), outro assessor, também teve êxito e hoje é parlamentar.

Em 2020, a bancada ligada a Marcelo cresceu. Além da reeleição de Ivan e Fran, Netinho Rodrigues (PP), Glauco Braido (PSD), Jorge Araújo (PSD) e Danilo Lima (PSDB), primo de Marcelo, venceram a corrida eleitoral por assentos na Câmara. Danilo, aliás, foi o mais bem votado da cidade, com 8.930 adesões.

Escolhido neste ano como líder de governo, Ivan disse ter ficado feliz com a responsabilidade e a confiança que Morando e Marcelo lhe deram com a função. Ele afirmou adotar tática do diálogo no tratar com os colegas de casa. “Na última semana chamei a bancada do PT e falei para eles que não quero briga com ninguém. Eu sou do diálogo.”

Ele é o terceiro vereador a exercer o posto desde a chegada de Morando ao poder – antes, Ramon Ramos (morto em 2019) e Pery Cartola (PSDB, atual secretário de Cidadania e da Pessoa com Deficiência) estiveram na atividade. “O Ramon era mais da conversa, era mais extrovertido. O Pery, objetivo, mais reservado. Eu sou mais do estilo do Ramon.”

Ivan celebrou a explosão de votos que teve de um pleito para o outro – saltou de 2.883 para 7.916 adesões. Oriundo do Jardim Silvina, assegurou que a região tradicionalmente petista mudou sua concepção. “Esta eleição foi um marco com relação a isso. O Silvina não é mais petista.”