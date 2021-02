Grande ABC reúne 468 chances de emprego; Bridgestone contrata

Yara Ferraz

Diário do Grande ABC



21/02/2021 | 13:27



Estão disponíveis em empresas do Grande ABC 468 chances de trabalho nesta semana. O destaque é a Bridgestone, em Santo André, que possui quatro oportunidades – duas para cargo efetivo e duas para estágio – com salários de até R$ 2.100.

As vagas para auxiliar de produção, de atuação no processo produtivo de pneus, abastecendo máquinas e setores e auxiliar de movimentação de materiais para conduzir empilhadeira e rebocador elétrico no abastecimento de linha de produção, estão disponíveis no site https://bridgestonedobrasil.pandape.com.br/. Já, as de estágio nas áreas de TI (Tecnologia da Informação) e análise e desenvolvimento de sistemas estão no https://brasil-bridgestone.icims.com/jobs/search?ss=1.

A Luandre, agência de empregos que tem unidade em Santo André, tem 80 vagas disponíveis. A área da saúde continua em alta, com os cargos de auxiliar de enfermagem para centro cirúrgico, auxiliar de Enfermagem para UTI (Unidade de Terapia Intensiva – adulto), auxiliar de enfermagem do trabalho (remuneração até R$ 2.500) e técnico de enfermagem para pronto-socorro adulto, com salário de até R$ 3.000.

Também há oportunidades de analista de suprimentos pleno, com salário entre R$ 5.500 e R$ 6.000; e analista de custos, com remuneração até R$ 7.500.



CENTROS PÚBLICOS

Juntos, os centros públicos e PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires possuem 384 vagas. A maioria (216) está disponível no portal do emprego de São Caetano (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).