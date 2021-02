China impõe novas restrições sobre plataformas de empréstimo online

20/02/2021 | 11:30



O regulador bancário da China determinou uma nova restrição a plataformas de empréstimo online, ao exigir que elas forneçam ao menos 30% do financiamento quando um empréstimo é realizado em conjunto com um banco comercial. A regra entra em vigor em 1º de janeiro de 2022 e busca combater atividades financeiras de alto risco entre companhias do setor, entre elas o Ant Group.

A Comissão Regulatória Bancária e de Seguros da China também afirma, em comunicado neste sábado, que o balanço de empréstimos emitidos pelos bancos comerciais em parceria com emprestadores online não pode superar 50% do total do balanço de crédito de cada banco.

No ano passado, a China interrompeu o processo de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Ant Group. A gigante do setor de tecnologia financeira foi apontada como responsável por empréstimos não segurados, que representariam risco para o sistema financeiro do país.

Os bancos comerciais terão de fortalecer sua capacidade de controlar riscos, afirma o comunicado da comissão. Além disso, o processo para avaliar métricas importantes de risco de crédito e de controle de riscos terá de ser conduzido pelos bancos nessas operações, diz ainda a nota. Fonte: Dow Jones Newswires.