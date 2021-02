Palacio flerta com Zanetti para vice

Raphael Rocha



20/02/2021 | 04:52



Ex-vereador e ex-prefeiturável de São Caetano, Fabio Palacio (PSD) segue à procura de um vice caso haja nova eleição na cidade. Sondou alguns nomes de fora da política e recebeu negativas. As acolhidas, por ora, surgiram da classe política local, algo que, na estratégia do pessedista, não é o ideal para o momento. Nesta semana, Palacio colocou em prática tática de atrair outra figura considerada outsider: o ginasta Arthur Zanetti. Zanetti, medalhista de ouro na Olimpíada de Londres, na Inglaterra, foi personagem de reportagem do jornal Folha de S.Paulo com críticas ao atraso da construção do centro de excelência da modalidade no município. Palacio e muitos de seus aliados correram para endossar as palavras do atleta. No meio político, gesto de aproximação, à espera do aceite em compor a chapa.

Passado repercute

Sobre o antigo vice de Fabio Palacio (PSD), novidade em torno de ações judiciais que envolvem a família Klein. Um dos filhos do fundador da Casas Bahia, Samuel Klein, Saul Klein (PSD) era alvo de ação de interdição movida por seu filho Philip Klein. Mas o processo foi retirado porque, segundo Philip, o pai prometeu parar de dilapidar o patrimônio da família. Saul é investigado pelo Ministério Público depois que 14 mulheres o acusaram de estupro e assédio, o que ele nega.

Filho acolhido

A vereadora Ana do Carmo (PT), que retornou neste ano à Câmara de São Bernardo após quatro mandatos de deputada estadual, nomeou o ex-vereador José Cloves (PT) como assessor em seu gabinete. O salário base da função gira em torno de R$ 7.000. Cloves, sempre ligado a Ana do Carmo, foi também secretário de Obras no governo de Luiz Marinho (PT) e foi recentemente condenado no caso do Museu do Trabalho e do Trabalhador.

Coincidências

Servidora comissionada da Secretaria de Comunicação e sorteada para a subcomissão que acompanhará as propostas técnicas de concorrentes pelo contrato de publicidade da Prefeitura de São Bernardo, Ligia Ramos trabalhou na criação do site da cerveja Lubeck. A bebida recentemente estrelou post do prefeito Orlando Morando (PSDB) em seu perfil institucional, quando o tucano almoçou com o apresentador Ratinho, do SBT. Na publicação oficial, Morando, estranhamente, ressaltou que Ratinho pediu a cerveja para acompanhar a refeição, citando o nome da marca.

Ato – 1

O presidente da Câmara de São Bernardo, Estevão Camolesi (PSDB), publicou a rescisão do contrato com a NR Serviços de Segurança e Vigilância, conhecida como Nobre, que por cinco anos executou o serviço na casa. O fim desse contrato gerou protestos de vigilantes, que há duas semanas foram às ruas alegando que cerca de 80 pessoas correm risco de serem demitidas.

Ato – 2

Outro ato instituído pelo presidente da Câmara de São Bernardo foi de limitar apenas aos vereadores o acesso a uma sala de apoio que fica ao lado do plenário. Antes da determinação de Estevão Camolesi (PSDB), era comum assessores auxiliarem os parlamentares nas reuniões ali organizadas. Nesta semana também, o tucano impediu a equipe do Diário de fotografar os vereadores durante os trabalhos.

Novo olhar

Um dos vereadores mais próximos do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), Geovane Corrêa (PT) se apressou a elogiar o congelamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o que o governo tentou impedir. A despeito de o Paço ter dito que manter os valores atuais poderia gerar descompasso nas contas públicas e fazer Marcelo responder por renúncia de receita, Geovane disse, por estarmos em tempos de pandemia, “qualquer reajuste neste momento pode prejudicar ainda mais a população”.