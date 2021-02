Exposição 'Mundo Jurássico' espalha bonecos gigantes de dinossauros por shopping de São Bernardo

Luís Felipe Soares



O passeio pelo Golden Square Shopping (Avenida Kennedy, 700. Tel.: 3135-4000), em São Bernardo, está mais ‘selvagem’. Diversos pontos do centro de compras local estão tomados por dinossauros como atração da exposição Mundo Jurássico. São bonecos gigantes que retratam seres que viveram na Terra há milhões de anos.

A ideia é que pessoas possam se divertir ao ver réplicas em tamanho quase real que realizam pequenos movimentos e emitem sons. Se espalham pelos andares 13 dinossauros, incluindo um tiranossauro rex de 6 metros de altura e 13 metros de comprimento, além de alguns ovos que seriam desse tipo de animal e que fazem parte do evento.

As partes científica e educativa do processo são assinadas por paleontólogos do Instituto de Geologia da Universidad del Medio Ambiente, do México.

A mostra tem entrada gratuita. A visitação ocorre de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, até 21 de março. O shopping informa que tem seguido normas sanitárias para evitar ao máximo a proliferação da Covid-19. O uso de máscara é obrigatório.