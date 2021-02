Ribeirão Pires terá Festival de Cinema no segundo semestre

Da Redação



19/02/2021



A Prefeitura de Ribeirão Pires, em parceria com o Estúdio Versax e o Projeto Trilhar - Núcleo de Arte, Música e Tecnologia, promoverá, no segundo semestre deste ano, o Festival de Cinema – Prêmio Herbert Richers. “Tendo em vista as dificuldades oriundas da pandemia, essa é uma alternativa para engajar a economia e o turismo local”, explicou a secretária Marli Silva.

Com objetivo de fortalecer Ribeirão Pires como Polo de produção audiovisual e inserir a Estância na rota audiovisual da Grande São Paulo, o festival premiará quatro categorias (Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Direção de Fotografia e Trilha Original). “Já estamos elaborando o edital que deve ser lançado através de um ‘Podcast Live’”, completou o produtor musical Davi Filho, responsável pelo estúdio Versax.