Campos do Jordão: Parque da Cerveja terá um novo mirante

A partir de março, a belíssima região da Serra da Mantiqueira (que se estende por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro) poderá ser contemplada por um novo ângulo. Isso porque a Cerveja Campos do Jordão, produtora de bebidas, vai inaugurar um mirante dentro do Parque da Cerveja, em Campos do Jordão. A construção, que possui vista 180º das paisagens do local, foi erguida na década de 1960. Ela possui 140 metros de altura e foi totalmente reformada para proporcionar momentos únicos meio à natureza.

Novo mirante no Parque da Cerveja

Para chegar ao mirante, o visitante passará por uma trilha dentro do Parque da Cerveja, que conta com mata verde, sons de pássaros e uma vista maravilhosa do Vale do Lajeado. Ao chegar no espaço, será possível ver toda a paisagem das montanhas da Serra da Mantiqueira, além de ter a oportunidade de contemplar e ouvir os sons das águas da cachoeira Gavião Gonzaga, a mais longa e volumosa do estado

O local terá com um aconchegante quiosque, que vai oferecer todos os rótulos das cervejas e chopes produzidos na fábrica da Cerveja Campos do Jordão. Também será possível aproveitar delicias como porções, chás especiais e até um bolo quentinho para acompanhar um cafezinho.

A cervejaria irá programar visitas ao mirante durante todo o dia. Futuramente, o local estará disponível para pequenos eventos, sempre respeitando a capacidade máxima de pessoas na área.

