Após Anitta ser internada com intoxicação alimentar, irmão da cantora mostra exame para confirmar que ela não está com Covid-19

18/02/2021 | 08:10



Na noite da última quarta-feira, dia 17, Anitta deu um susto nos fãs ao ser internada em uma clínica da Zona Sul do Rio de Janeiro depois de ser diagnosticada com uma severa intoxicação alimentar. De acordo com informações do jornal Extra, a cantora começou a se sentir mal na tarde da última terça-feira, dia 16, e foi encaminhada por familiares para a clínica.

Diante disso, conforme a equipe médica que cuida da artista informou, ela vai precisar passar algum tempo internada, sem ter previsão de alta.

Com a notícia, no entanto, passou-se a especular na web que Anitta poderia estar com Covid-19, o que foi descartado por Renan Machado, irmão da cantora:

- Passando só para dar um recado porque está saindo um monte de especulação e saindo um monte de coisa que não tem sentido na internet sobre a internação da minha irmã. Sim, ela está internada, sendo medicada e tratada. Vim esclarecer que não é Covid. Assim que ela chegou aqui, ela foi testada, deu negativo. Está sendo tratada. Está tudo certo. Estou vindo aqui para pedir um pouco de respeito a ela para que se recupere bem, desabafou Renan, mostrando o teste, com resultado negativo.

Lembrando que nos dias de Carnaval Anitta não deixou seus fãs sem folia. O Bloco das Poderosas não saiu por conta da pandemia do novo coronavírus, mas a cantora armou uma live para todos curtirem a folia no confinamento, além de fazer o reality Ilhados com alguns familiares e amigos, quando acabou se envolvendo com Liper Ribeiro.