Modernização da Craisa deverá gerar 5.000 vagas de emprego

Nilton Valentim



18/02/2021 | 00:15



Os envelopes com ofertas de interessados em promover a ampliação e modernização da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) serão abertos hoje, a partir das 10h30, na sede da empresa. A previsão é que sejam investidos R$ 200 milhões, com geração de 5.000 empregos diretos e outros 15 mil indiretos.

A empresa ou consórcio que vencer o certame ficará responsável pela realização do projeto que prevê a construção de um mercado municipal, aumento do número de boxes para o comércio de hortifrúti dos atuais 63 para 216 e incremento no número de pedras, que são as divisões de espaços delimitadas apenas no chão, de 81 para 132. Está prevista ainda a revitalização das instalações e do estacionamento.

“A modernização e ampliação da Craisa geram dinamismo econômico e fomento comercial para a cidade, além de criarem novas oportunidades. Um ganho para toda a nossa gente, que terá um espaço renovado, com variedade de produtos, além do mercado municipal”, afirmou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

Ele destacou ainda o incremento financeiro que a nova Craisa deverá proporcionar. “Será uma injeção de desenvolvimento, de atividade econômica, de geração de emprego, em momento de retomada da economia e de resgate de políticas públicas de qualidade nas parcerias com a iniciativa privada. E colocará definitivamente Santo André e o Grande ABC neste mapa do abastecimento”, afirma Serra.

Os investimentos previstos no projeto de concessão vão permitir que a Craisa tenha capacidade para abastecer toda a região, Zona Leste da Capital e ainda a Baixada Santista. Hoje a Craisa é procurada principalmente por feirantes, pequenas mercearias e restaurantes, suprindo as necessidades de abastecimento de cerca de 1 milhão de pessoas.

“Esse projeto, quando concluído, vai representar um incremento muito significativo no volume de produtos comercializados pela Craisa. A estimativa a é de que seja possível triplicar as vendas, chegando a alcançar a capacidade para abastecer uma população de 4,5 milhões de pessoas, absorvendo parte do público que compra na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) da Capital”, afirmou o superintendente da Craisa, Reinaldo Messias.

A empresa vencedora da licitação terá direito a explorar o espaço por 35 anos, com previsão de investimento de cerca de R$ 200 milhões, sendo R$ 20 milhões de outorga fixa e R$ 8,3 milhões de contrapartida, que serão aplicados na modernização da cozinha central da Craisa, onde são preparadas as merendas da rede municipal de ensino, do sacolão Santa Teresinha e do prédio da administração da companhia.

Terá ainda que pagar parcelas mensais de outorga variável, que não podem ser inferiores a 3% do rendimento bruto, receita que será direcionada aos cofres públicos.

Será a primeira colocada na licitação a licitante que apresentar o maior valor de parcela variável. O tempo de obra estimado é de dois anos e meio após o início das intervenções.

Paulo Serra classificou o processo de modernização como “ o resultado de um trabalho de resgate da credibilidade do município. Em especial de um novo modelo de gestão também implementado na administração indireta, no Craisa, que tem fundamental importância para o desenvolvimento da cidade e da região”.