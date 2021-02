Caio supera nome do Paço e presidirá comissão de finanças

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/02/2021 | 00:36



O vereador Caio Salgado (PL), de São Caetano, foi eleito para presidir a comissão de finanças e orçamento, em movimento contrário ao que queria o governo do prefeito Tite Campanella (Cidadania).



Caio venceu a disputa interna contra Daniel Córdoba (PSDB), que tinha predileção do Palácio da Cerâmica. Foi feita uma espécie de eleição entre os integrantes do bloco. Caio obteve apoio dos vereadores Beto Vidoski (PSDB) e Suely Nogueira (Podemos). Córdoba contou com o voto de Gilberto Costa (Avante), líder do governo na casa.



Apesar de vencer um nome sugerido pelo Paço, Caio colocou panos quentes. Disse ser sustentação ao governo de Tite Campanella e que não vai trabalhar para travar o andamento dos projetos que passarem por análise da comissão – uma das principais do Legislativo, ao lado da de justiça e redação.



“Não estou aqui para causar estremecimento ou embate. Sou base do governo, defendo este governo e defendo os interesses da cidade. Mas acho que essa discussão é válida, mostra que os vereadores têm vida própria. Também reforça a independência dos poderes”, comentou Caio, filho do secretário de Segurança Pública, o ex-vereador Jorge Salgado.



“Exercer essa função em meu primeiro mandato é motivo de muita alegria. É um grande desafio, mas me sinto tecnicamente muito capacitado e pronto para encará-lo. Acho que consegui transmitir aos meus colegas que há capacidade de tocar os trabalhos”, emendou o liberal, que estreia na Câmara.



COMISSÃO MISTA

O presidente do Legislativo de São Caetano também designou os integrantes da comissão mista, que é responsável por conduzir todas as audiências públicas da casa. Na semana que vem, esse bloco já vai gerenciar as audiências públicas da Secretaria da Saúde e da pasta da Fazenda.



O mandatário da comissão mista será o tucano Daniel Córdoba. Matheus Gianello (PL) será o vice. Compõem ainda a ala os vereadores Professor Ródnei (Cidadania), Suely Nogueira e Américo Scucuglia (PTB) – o petebista é da bancada de oposição.