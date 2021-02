Porsche revela o novo 911 GT3 com 510 cv

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



17/02/2021 | 14:48



Modelo mais raiz da linha 911, o novo GT3 foi revelado pela Porsche nesta semana. Além do visual inspirado no modelo de corrida GT 911 RSR, ele utiliza na traseira o motor 4,0 boxer aspirado de seis cilindros e 510 cv. Esse propulsor é capaz de levar o esportivo aos 320 km/h e alcançar os 100 km/h em 3,4 segundos.

Novo 911 GT3

E por mais que o câmbio automatizado PDK tenha se tornado o padrão na linha 911, o GT3 segue disponibilizando a transmissão manual de seis marchas como opcional. Apesar de uma carroceria mais larga, rodas maiores e características técnicas adicionais, o peso do novo carro está no mesmo nível do seu antecessor. Com câmbio manual, pesa 1.418 kg, com câmbio PDK, pesa 1.435 kg.

O capô dianteiro feito de plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP), vidros leves, discos de freio otimizados e rodas de liga leve forjadas garantem o controle do peso, assim como a tampa do compartimento do banco traseiro. O sistema de escapamento esportivo leve reduz o peso em pelo menos dez quilos.

O cockpit está alinhado com a geração atual de modelos. Um novo recurso é o display do trajeto: com o toque de apenas um botão, os displays digitais à esquerda e à direita do conta-giros central, que chega a 10 mil rpm, são reduzidos a informações como indicador de pressão dos pneus, pressão do óleo, temperatura do óleo, nível do tanque de combustível e temperatura da água, que são essenciais ao dirigir em uma pista. Também inclui um assistente de mudança de marcha visual com barras coloridas à esquerda e à direita do conta-giros e uma luz de mudança derivada dos carros de corrida da Porsche.

A linha Porsche Exclusive Manufaktur também está disponível para o novo 911 GT3 e é complementada por opções específicas do GT 3, como um teto leve feito de fibra de carbono visível. Outros destaques incluem proteção dos espelhos retrovisores externos feita de carbono, faróis principais de LED Matrix escurecidos e luzes traseiras Exclusive Design com arco de luz sem cor vermelha. Os aros das rodas pintados em vermelho ou azul Shark reforçam as rodas em liga leve pretas. No interior, detalhes do equipamento como mostradores do conta-giros e cronômetro Sport Chrono, cintos de segurança e frisos conferem elegância na cor da carroceria ou na cor desejada.

Na Europa, a Porsche está oferecendo o novo 911 GT3 com um preço inicial de 167.518 euros. A entrega está definida para maio de 2021. No Brasil o modelo deve desembarcar no segundo semestre apenas na versão com cambio PDK, mas sem preço definido.