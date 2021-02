6 cidades-museus impressionantes em Portugal

Redação

Do Rota de Férias



17/02/2021 | 13:18



Há muitas cidades-museus em Portugal, sobretudo em regiões como o Alentejo, onde é possível encontrar vestígios da época medieval, da ocupação islâmica, do Império Romano e até mesmo da pré-história. Confira seis destinos do país em que é possível encontrar marcas históricas a céu aberto.

6 cidades-museus em Portugal

Elvas

Divulgação – Turismo do Alentejo Elvas

Conhecida como a “Rainha da Fronteira”, Elvas é uma obra-prima da arquitetura militar. Não é à toa que é classificada como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. A cidade foi construída com uma estrutura defensiva em forma de estrela que une diversos fortes, fortins e muralhas.

Évora

Divulgação – Victor Carvalho Évora

Évora é a maior cidade do Alentejo e o principal destino da região, situada a apenas 1h30 de Lisboa. Seu centro histórico é considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO mas, diferentemente do de Elvas, tem registros históricos de diversas épocas : o Templo de Évora é uma construção romana, a Igreja de São Francisco começou a ser construída no século 15 e o Aqueduto da Água de Prata é do período renascentista. Para completar, não muito longe dali é possível encontrar o Cromeleque dos Almendres, monumento megalítico com mais de 5 mil anos.

Marvão

Divulgação – Victor Carvalho Marvão

Este pequeno vilarejo fica no ponto mais alto da Serra de São Mamede, ao sul do Rio Tejo. Passear por suas ruazinhas de pedra ladeadas por antigas casas brancas é como viajar no tempo. O ponto alto é ocastelo com mais de 700 anos, construído em pedra. Dele tem-se uma linda vista da região.

Mértola

Divulgação – VisitAlentejo Mértola

Entre as cidades-museus de Portugal, este é um destino peculiar no Alentejo: há centenas de anos, foi dominado pelos romanos. Mais tarde, foi a capital de um reino árabe. Por isso, a vila guarda tesouros preciosos de diversas épocas. Entre suas atrações estão um castelo que funcionou como sede da Ordem de Santiago, no século 14, e a igreja matriz, instalada numa construção onde outrora funcionava uma mesquita.

Monsaraz

Divulgação Monsaraz

Outro destino imperdível entre as cidades-museus de Portugal é Monsaraz, vilarejo situado sobre uma colina com vista para o grandioso lago Alqueva. Cercado por muralhas medievais e encimado por um castelo impressionante, o local faz com que os viajantes se sintam em outros tempos. Ruas de paralelepípedo e casinhas de pedra ou pintadas de branco esbanjam charme. Do topo do castelo, é possível ter uma visão panorâmica dos campos ao redor e do lago. É um ótimo lugar para observar o pôr do sol.

Vila Viçosa

Divulgação Vila Viçosa

Esta cidade conta uma história um pouco diferente. Embora também tenha belos castelos e igrejas, Vila Viçosa foi um grande centro produtor de mármore. Por isso, quem caminha por suas ruas encontra a pedra em inúmeras construções. O principal exemplo é o Paço de Vila Viçosa, antiga residência da família real portuguesa cuja fachada de 110 metros de comprimento é totalmente revestida com o material.

