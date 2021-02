Bolsas da Ásia fecham mistas, com realização em alguns mercados após ganhos

17/02/2021 | 07:17



As bolsas asiáticas encerraram os negócios desta quarta-feira (17) sem direção única, com algumas delas sucumbindo à realização de lucros após subirem em pregões recentes em meio a apostas de recuperação econômica global mais rápida com o avanço da vacinação contra a covid-19.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,58% em Tóquio hoje, a 30.292,19 pontos, após renovar sucessivas máximas de fechamento em mais de 30 anos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,93% em Seul, a 3.133,73 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões positivos.

Já o Hang Seng avançou 1,10% em Hong Kong, a 31.084,94 pontos, atingindo o maior patamar desde junho de 2018, e o Taiex, que não operava desde o dia 5 por causa de feriados em Taiwan, saltou 3,54%, a 16.362,29 pontos.

Na China continental, os mercados vão reabrir na quinta-feira, 18, após feriado de uma semana por ocasião do ano-novo lunar.

Investidores na Ásia também monitoraram os juros dos Treasuries de mais longo prazo, que ontem atingiram os maiores níveis em cerca de um ano. O avanço pode incentivar a migração de recursos das bolsas para os papéis que formam a dívida dos EUA.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, após duas sessões de ganhos. O S&P/ASX 200 caiu 0,46% em Sydney, a 6.885,20 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).