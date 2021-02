Obituário - 17 de fevereiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/02/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Manoel Gonçalves da Costa, 89. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 14, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Vicente Nunes, 84. Natural de Piranguçu (Minas Gerais). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Filomena Pitton, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Takeko Kanashiro, 75. Natural do Japão. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Claudio Cianciulli, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 14. Memorial Planalto.

Pedro Antonio Franhan, 71. Natural de Potirendaba (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Consolação, em Jales (São Paulo).

Maria Terezinha Benedita Knall, 70. Natural de Lindóia (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Alves de Oliveira, 67. Natural de Rio Real (Bahia). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 14. Jardim da Colina.

Wilson Ferreira dos Santos, 67. Natural de Itueta (Minas Gerais). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 14. Memorial Planalto.

Célia Maria Bocato de Carvalho, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

José Marcos da Silva, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Gerson Nascimento da Silva, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Lajeado, em São Paulo, Capital. Segurança. Dia 14, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.



SÃO BERNARDO

Maria Luiza Gonçalves Gomes, 92. Natural de Portugal. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Álvaro Montibeller, 90. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Arlindo da Conceição, 89. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Josefa da Silva Santos, 88. Natural de Carira (Sergipe). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.

Lourdes Secol Rodrigues, 87. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Fabrici Serpejante, 87. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Sérgio D’Angelo, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Laurinda Marcelina da Cruz, 85. Natural de São Geraldo Piedade (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

José Rodrigues dos Santos, 84. Natural de Camalau (Paraíba). Residia Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 12. Vale dos Pinheirais.

Aparecida Sicco Licciardelli, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

José Carmelio de Azevedo, 83. Natural de Ceará Mirim (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Ferrazópolis, em Santo André. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Valdo de Moraes, 83. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia em Tatuí (São Paulo). Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Augusto Gusmão, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Tereza de Jesus Carvalho de Miranda, 74. Natural de Portugal. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Maria das Graças dos Santos, 70. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Claudete Aparecida dos Santos, 67. Natural de Lages (Santa Catarina). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Antonio Moreto, 64. Natural de São Caetano. Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Maria Angela Lima, 89. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Manuel Gil Rodriguez, 87. Natural da Espanha. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

João Batista Araujo, 79. Natural de Itambé (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Jesus Miguel de Oliveira, 77. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Maria Aparecida dos Santos, 76. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Lídio Morais de Lima, 74. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 13. Vale da Paz.

Nicanor Ferreira do Nascimento, 67. Natural de Ribeira do Amparo (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Paulo Teixeira Xavier, 54. Natural de Tuperatama (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Reinaldo Aparecido de Mesquita, 52. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Vinícius Soares Mota, 28. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Soares dos Anjoos, 95. Natural de Alagoinha (Pernambuco). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

Antonio Simões, 89. Natural de Mauá. Residia no bairro Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Donivir Pires de Andrade, 82. Natural de Irati (Paraná). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Antonia Espósito da Cruz, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Estância Nobless, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Nilson Gusmão, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Hilma Batista da Silva, 58. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Veralucia Maria dos Santos, 54. Natural de Ibicuí (Bahia). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.