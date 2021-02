Redação

Do Rota de Férias



16/02/2021 | 13:18



Viajar com a pessoa amada fica ainda mais legal quando o destino conta com uma série de atrações perfeitas para curtir a dois. Quem quer fugir do óbvio na Europa, por exemplo, pode planejar uma série de passeios românticos na República Tcheca.

3 passeios românticos na República Tcheca

1. Desfrute como os reis: luxo e spas

Elegância, colunatas imponentes, spa exclusivo e uma localização geográfica esplêndida no meio de um vale coberto de florestas. Esta é a cidade de Karlovy Vary, a região mais importante do famoso triângulo termal, que é o segundo lugar mais visitado da República Tcheca.

Diz a lenda que Karlovy Vary foi fundada pelo rei tcheco e imperador românico Carlos IV, no século 14. Ele teria descoberto as prodigiosas águas minerais enquanto caçava um veado. Ao longo dos séculos, uma cidade termal nasceu no local, cuja fama logo cruzaria as fronteiras da Boêmia e se tornaria um símbolo de charme e posição social. Grandes personalidades, como Goethe, Beethoven, Gogol, Paganini, Casanova e Mozart visitaram a região.

O Grand Hotel Pupp é um dos hotéis mais famosos. Seu estilo arquitetônico excepcional encanta os viajantes, assim como seu conforto e serviços premium. Há também o Hotel Imperial, o complexo balneário do Spa Resort Sanssouci, o hotel cinco estrelas Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness e o hotel Thermal, que recebe o mundialmente conhecido Karlovy Vary International Film Festival.

Para ver o segundo tesouro mais importante da República Tcheca, basta ir para Becov nad Teplou. Seu palácio abriga o precioso relicário de São Mauro, um dos mais belos exemplos da arte medieval da Europa. É um ótimo lugar para fazer uma excursão à cidade de Loket, conhecida por seu castelo gótico, onde é possível ver uma belíssima coleção de porcelana.

2. Passeios românticos na República Tcheca: Praga moderna

Até o final do século passado, Karlínm, em Praga, era um bairro industrial que não atraía turistas nem locais. Após enchentes catastróficas em 2002, a região ressurgiu das cinzas. No lugar dos edifícios afetados, foram construídos prédios modernos que deram ao local um novo sopro de vida. Hoje, ele é uma área de novas tendências – que lembra a cidade de Berlim, na Alemanha. Ali, é possível observar avenidas largas, restaurantes e cafés modernos, parques e edifícios industriais convertidos em centros culturais.

A praça de Karlín, recentemente reconstruída, é o espaço público central de todo o bairro, dominado pela grande basílica de São Cirilo e Metódio, com torres de 78 metros. Várias atividades acontecem nesta praça, como festas e mercados ao ar livre. Ela também abriga um parque infantil para as crianças e elementos para a realização de exercícios. Nos arredores, é possível desfrutar de vários restaurantes e cafés.

3. Aventura romântica de bicicleta

Quem gosta de andar de bicicleta pode se aventurar em uma jornada guiada pelo Rio Elba. Basta seguir em direção aos vales das montanhas de Krkonoše e continuar através das vastas planícies, passando por cidades medievais, formações rochosas únicas e lugares envoltos em mitos e lendas.

A rota do Elba começa na Alemanha, onde é conhecida como Elberadweg. É uma das ciclovias mais populares de todo o país. Na República Tcheca, esse caminho se tornou muito popular entre famílias com crianças. Isso porque seguir o perfil de elevação do rio não é muito difícil – o que favorece ciclistas que preferem longas distâncias ou iniciantes.

Da nascente à foz, no Mar do Norte, a rota do Elba mede mais de mil quilômetros, sendo quase 400 km na República Tcheca. Ela faz parte da rede europeia de ciclovias (EuroVelo) e é dividida em seções interessantes, por isso, o viajante consegue escolher entre fazer o caminho completo ou só algumas partes.

É difícil dizer qual dos locais históricos ou fenômenos naturais da Rota do Elba é o mais bonito. Tudo depende do gosto de cada ciclista. Mas a última fase da da rota, na República Tcheca, costuma agradar a todos. O rio flui através da paisagem única do Parque Nacional da Suíça Tcheca, que consiste em torres, portões e cânions, cidades rochosas e labirintos. O Portão Pravcická, um grande arco de arenito que forma a maior ponte de pedra natural da Europa, é um dos cartões-postais da região.

A última parada na Rota do Elba, na República Tcheca, é Hrensko, a porta de entrada do parque, que oferece pontos turísticos populares, como o Desfiladeiro do Elba, ou passeios de barco por desfiladeiros profundos. A cidade é a mais baixa do país e conta com uma vida selvagem extraordinária.

