Paulo Dantas lança hoje seu livro de poesia pela Alpharrabio Edições

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



16/02/2021 | 09:59



O autor paraibano radicado em São Bernardo Paulo Dantas lança hoje, às 20h, o seu livro de poesias Folheto, publicação da Alpharrabio Edições. O evento poderá ser visto pelo canal do YouTube da Alpharrabio Livraria (https://www.youtube.com/channel/UCcdwge4YWZ6Tr8ZO7oVZHfA), e contará com a participação do autor, de Dalila Teles Veras, editora da publicação, Rosana Chrispim, poeta e revisora e Tarso de Melo, que assina o texto de orelha do livro. Os desenhos são de Constança Lucas

A produção do livro começou a ser feito em setembro de 2018 e discorre sobre temas do cotidiano, política, Brasil, sertão, infância e memórias. "Com esse título que remete ao universo do cordel, mas também ecoa o panfleto das lutas políticas, Folheto é um livro de combate, em busca da comunhão possível, que passa pela poesia. Atravessado pelas tristezas do nosso tempo, Paulo escreve para atravessá-la. Cercada pelos gritos da selvageria, a poesia de Paulo revida - responde com vida contra os ataques da morte, canta - estrebucha - ''''enquanto restar-nos/um cotoco de lápis''''. Sorte nossa", descreve Tarso de Melo.