Bolsas da Ásia fecham em alta com avanço de vacinação e expectativa de retomada

16/02/2021 | 08:06



As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, 16, ainda sustentadas por expectativas de que a recuperação econômica global será rápida com o avanço da vacinação contra a covid-19 e a desaceleração de novos casos da doença.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,28% hoje em Tóquio, a 30.467,75 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,52% em Seul, a 3.163,25 pontos. Voltando de feriados, o Hang Seng teve ganho ainda mais expressivo em Hong Kong, de 1,90%, a 30.746,66 pontos, maior nível desde meados de 2018.

Os mercados da China e de Taiwan, por sua vez, permaneceram sem operar devido ao feriado do ano-novo lunar.

Otimismo de que a economia global irá se recuperar vem sendo alimentado pelo avanço das campanhas de vacinação contra o coronavírus. Ontem, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, disse que o número de novos casos de covid-19 relatados mundialmente caiu pela quinta semana consecutiva na última semana, atingindo o menor patamar desde outubro de 2020.

Investidores também estão atentos à possibilidade de que o presidente dos EUA, Joe Biden, consiga aprovar no Congresso americano um pacote fiscal de até US$ 1,9 trilhão para ajudar a maior economia do mundo a superar os efeitos da pandemia.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,70% em Sydney, a 6.917.30 pontos, seu maior nível de fechamento em um ano. (Com informações da Dow Jones Newswires).