Obituário - 16 de fevereiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/02/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Maria Rodrigues Fattori, 94. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Helena Pires de Oliveira, 85. Natural de Itaquaquecetuba (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bento Francisco Placedino, 78. Natural de Buritama (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Vendedor. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ruth Xavier Costa, 78. Natural do Rio de Janeiro. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Eunice Carvalho de Brito, 77. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Joaquim da Silva, 76. Natural de Alpinópolis (Minas Gerais). Residia no Conjunto Habitacional Teotônio Vilela, em São Paulo, Capital. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Anice Ferreira Marin, 75. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cirilo dos Passos, 68. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Figueira de Freitas, 66. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 13. Memorial Planalto.

João Leite da Gama, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade São Mateus, em São Paulo, Capital. Carteiro. Dia 13, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Rafael Aparecido Gomes do Nascimento, 30. Natural de São Caetano. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Autônomo. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

João Soares de Oliveira, 88. Natural de Francisco Ayres (Piauí). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério Municipal de Francisco Ayres, no Piauí.

Maria Turato Caetano, 87. Natural de Pitangueiras (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Judite Alves Conceição Costa, 85. Natural de Santo Estevão (Bahia). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Jardim da Colina.

Erci Marlene Rocco Finco, 81. Natural de São Bernardo. Residia na Vila João Basso, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Jonas Lotto, 80. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Aurora Yukico Okano, 77. Natural de Bandeirantes (Paraná). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Iva Amador Rodrigues, 76. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

José Benedito dos Santos, 74. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Eustacio Moreno Neto, 73. Natural de Promissão (São Paulo). Residia em Osasco (São Paulo). Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Jardim Santo Antonio, em Osasco (São Paulo).

Benedito Antonio Alves, 67. Natural de Laranjal Paulista (São Paulo). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Laudelina Maria de Jesus, 66. Natural de Iguaí (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Manoel Felix Duarte, 61. Natural de Remigio (Paraíba). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

Adilson Aparecido Cardoso, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Ignez Ivonilde Romero Brandoliz, 84. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Centro de São Caetano. Dia 12. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Everaldo Souza Silva, 81. Natural de Mundo Novo (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Aparecido Ramalho, 76. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Irene Ziazon Rocha, 68. Natural de Andradina (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Teresinha Dias Pereira, 62. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no Jardim São Caetano Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marcelo Soares dos Santos, 57. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 12. Cemitério do Redentor.



D I A D E M A

Maria José Vieira Francisco, 97. Natural de Portugal. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 13. Jardim da Colina.

Waldemar Gonçalves dos Reis, 88. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Clarice Pereira Serpa Lamim, 83. Natural de Brasópolis (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Damiana Barbosa de Almeida, 82. Natural de Muriti (Ceará). Residia no bairro Taboão. Dia 11. Cemitério Municipal.

José Francisco Jorge, 77. Natural de Ibitiara (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Raimundo Gomes da Silva, 73. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Municipal.

Eduardo Koji Shiguematsu, 71. Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

José Francisco da Silva, 70. Natural de Tarumirim (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Valdecir Artur da Silva, 67. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Vale da Paz.

Carlos Tadeu da Silva, 50. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Cícero Luiz da Silva, 45. Natural de Ribeirão (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Gerlanda Alves Ferreira, 43. Natural de Camaçã (Bahia). Residia no Eldorado. Dia 10. Cemitério Municipal.



M A U Á

Oscar Mendes Vieira, 94. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio da Silva, 85. Natural de Santo Antonio de Posse (São Paulo). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 11, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Marly Carolina de Oliveira, 63. Natural de Inhapim (Minas Gerais). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 10, em Diadema. Vale dos Pinheirais.

Márcia Ferreira Luiza, 42. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.