FPF agenda Corinthians x Palmeiras, no Paulistão, entre finais da Copa do Brasil

15/02/2021 | 15:09



A Federação Paulista de Futebol (FPF) detalhou nesta segunda-feira a tabela das cinco primeiras rodadas do Campeonato Paulista, que terá início em 27 de fevereiro. O destaque é o clássico entre Corinthians e Palmeiras, que foi agendado para 3 de março, entre as finais da Copa do Brasil, nas quais o time alviverde está envolvido.

O Palmeiras enfrentará o Grêmio na decisão do torneio nacional em 28 de fevereiro e 7 de março. Entre esses jogos decisivos, enfrentará o Corinthians, pela segunda rodada do Paulistão, na Neo Química Arena, às 19h15 do dia 3 de março. Com isso, a tendência é que o time comandado por Abel Ferreira use reservas no duelo diante de seu maior rival.

A partida contra o Corinthians, reedição da final de 2020, marcará a estreia do Palmeiras, atual campeão da Libertadores, no Paulistão. Isso porque o jogo da primeira rodada contra o São Caetano, no Allianz Parque, teve de ser adiado para 11 de março em função da participação da equipe alviverde nas finais da Copa do Brasil.

A competição estadual começará em 27 de fevereiro, um sábado, com duas partidas: São Bento x Mirassol às 16h30, e Novorizontino x Ponte Preta às 19 horas. O principal jogo da rodada de abertura do torneio será o encontro entre Red Bull Bragantino e Corinthians. A partida foi agendada para as 18h15 do dia 28, domingo, no Nabi Abi Chedid.

No mesmo dia, mas às 19h15, Santos e Santo André reeditam a final do Paulistão de 2010, enquanto o São Paulo recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no encontro entre tricolores, agendado para as 20h30.

Confira os jogos da primeira rodada do Campeonato Paulista:

27 de fevereiro, sábado

16h30 - São Bento x Mirassol

19h - Novorizontino x Ponte Preta

28 de fevereiro, domingo

18h15 - Bragantino x Corinthians

19h15 - Santo André x Santos

20h - Guarani x Ituano

20h30 - São Paulo x Botafogo

20h30 - Ferroviária x Inter de Limeira

11 de março, quinta-feira

20h - Palmeiras x São Caetano