Sem Fagner no clássico, Corinthians usará Michel Macedo pela 1ª vez com Mancini

15/02/2021 | 10:50



O Corinthians terá uma grande novidade na escalação sob o comando de Vagner Mancini no clássico contra o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, em compromisso adiado da 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o titular absoluto Fagner suspenso, o treinador vai acionar, pela primeira vez, Michel Macedo. Ele não atua há mais de quatro meses.

Mancini já dirigiu o Corinthians em 22 jogos. E Fagner foi o titular da lateral direita em todos eles. Mas com o defensor indisponível, por ter recebido o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no domingo, terá de acionar o seu reserva imediato.

A inatividade, porém, será um desafio para Michel Macedo. O lateral-direito ainda não atuou sob o comando de Mancini. Sua última partida foi em 30 de setembro, quando o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Atlético Goianiense, na Neo Química Arena, em duelo que havia sido adiado da primeira rodada do Brasileirão. Curiosamente, naquele momento o time de Goiás era dirigido por Mancini.

Na atual temporada, Michel Macedo atuou oito vezes pelo Corinthians. Aos 31 anos, está no Corinthians desde o começo da temporada 2019, após passagem pelo espanhol Las Palmas. E possui contrato com o clube até o final de 2021. No total, são 28 jogos disputados e apenas um gol marcado.

"É muito cedo ainda para a gente falar do jogo do Santos, mas a possibilidade maior, é óbvio, sem a presença do Fagner, é o Michel, que é da posição e está esperando. Fagner teve uma sequência de 25 jogos de titular, jogando os 90 minutos em todos eles. Michel deve entrar na lateral, não há prognóstico para a mudança de esquema", adiantou Mancini.

A chance a Michel Macedo deve vir logo em um clássico no qual os laterais do Corinthians - o outro é Fábio Santos -, pois o Santos tem os seu pontas, Marinho e Soteldo, como principais opções ofensivas. Algo que preocupa o treinador corintiano.

"Neste clássico precisamos ter uma estrutura bem montada e organizada para que a gente possa enfrentar o Santos em igualdade de condições. Eles têm Soteldo e Marinho, mas também temos jogadores capazes de decidir a partida", disse.

Além de Michel Macedo, o Corinthians deve ter outras novidades em sua escalação diante do Santos. Os meio-campistas Gabriel e Mateus Vital estavam suspensos diante do Flamengo e voltam a ficar à disposição do treinador. Recuperado de estiramento muscular, Cazares também deve retornar ao time.

O Corinthians é o décimo colocado do Brasileirão, com 49 pontos, logo atrás do Santos, o nono, com 50. Assim, o confronto é decisivo por uma vaga nas fases preliminares da próxima edição da Libertadores.