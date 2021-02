Expresso entre Santo André e Tamanduateí com parada em São Caetano volta a operar amanhã (11)

Do Diário do Grande ABC



10/02/2021 | 16:48



A partir desta quinta-feira (11), a CPTM vai retomar a operação do Expresso Linha 10, que liga as estações Santo André à Estação Tamanduateí, na Linha 10-Turquesa, com apenas uma parada, na Estação São Caetano. “O serviço da CPTM é uma importante alternativa para os passageiros que vivem e trabalham na região do ABC Paulista, levando os passageiros com mais rapidez nos horários de pico para um acesso ao Metrô de São Paulo (Linha 2-Verde)”, afirma Alexandre Baldy, secretário dos Transportes Metropolitanos. A tarifa é a mesma do serviço regular da CPTM: R$ 4,40.

O Expresso Linha 10, que utiliza via alternativa à Linha 10-Turquesa e por isso não interfere nas operações do serviço regular, funcionará de segunda à sexta-feira das 6h às 9h30 e das 16h às 20h15. Os trens saem a cada 30 minutos da estação inicial. Em Santo André a primeira partida da manhã acontece às 6h e na Estação Tamanduateí, às 6h15. As últimas partidas acontecem às 9h30 e 9h15, respectivamente. No período da tarde as saídas acontecem às 16h em Tamanduateí e 16h15 em Santo André. As últimas partidas são às 20h (Tamanduateí – Santo André) e 20h15 no sentido oposto.

O serviço havia sido interrompido no início da pandemia de Covid-19 em março do ano passado. Em novembro a CPTM já havia retomado o Expresso Aeroporto, que liga a Estação Luz (Linhas 7-Rubi e 11-Coral) ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.