Redação

Do Rota de Férias



08/02/2021 | 09:48



Realizar uma viagem dos sonhos é encantador, mas fica melhor ainda quando se trata de um destino intensamente mágico. Orlando figura entre os principais cenários turísticos para conhecer nos Estados Unidos. A cidade tem um vasto leque de atrações para todos os gostos, como parques temáticos, espetáculos artísticos, visuais arrebatadores e muito mais.

Para quem vai a Orlando pela primeira vez, nada melhor do que pegar dicas imperdíveis para sua viagem. A análise de preços com comparativos e informações essenciais (sobre alimentação, hospedagem, translado e outros fatores), por exemplo, faz toda diferença.

Para planejar a viagem perfeita, confira o site malaprontaorlando.com.br hoje mesmo. Nele, é possível encontrar indicações de custos vantajosos, referências gastronômicas e orientações importantes para desfrutar desse momento inesquecível.

Veja como aproveitar Orlando pela primeira vez: dicas imperdíveis para sua viagem.

Estabelecer a data da viagem

O primeiro passo para planejar o passeio é estabelecer a data da viagem. Essa etapa é fundamental para extrair o melhor do destino conforme as estações e programas recomendados.

Para quem prefere um clima mais frio, a partir de Dezembro, Orlando se torna ainda mais atraente. Lembrando que as estações do ano por lá acontecem em períodos diferentes comparando com o Brasil.

Já o verão americano começa em junho. Nesta época, os parques temáticos podem ficar lotados. Contudo, é o melhor período para aproveitar os complexos aquáticos e espetáculos refrescantes.

Você também pode optar pela viagem a Orlando durante a primavera, em março, ou no outono, em setembro.

O mais importante é definir a programação observando os horários das atrações e o que oferecem. Mesclando momentos de descanso, em pontos mais tranquilos, e experiências mais energéticas, em locais movimentados.

Decidir onde ficar em Orlando

O principal objetivo é encontrar uma ótima alternativa de hospedagem. Ela deve oferecer conforto, bom atendimento e custo-benefício. Saber quantas pessoas farão parte dessa viagem também é crucial.

Então, como decidir onde ficar em Orlando?

Atualmente essa tarefa ficou mais fácil, com a enorme quantidade de sites de pesquisa sobre hotéis e preços. Além dos conselhos diferenciados dos especialistas do Mala Pronta Orlando. Municiado com tais indicações, basta revisar o orçamento determinado para escolher a opção de hospedagem na cidade.

Outro critério é a localização da hospedaria. É preciso verificar se o lugar é próximo ou não de pontos turísticos imperdíveis, uma vez que o transporte pode exigir valores distintos, dependendo das distâncias.

Algumas dicas interessantes de hospedagem são:

Hotéis temáticos dentro do complexo Disney Orlando (transporte incluso no pacote e descontos nos ingressos);

TownePlace Suites at SeaWorld;

WorldQuest Orlando Resort.

Escolher o transporte ideal

Há quem escolha o transporte público para fazer os trajetos exuberantes de Orlando durante a viagem. Entretanto, o modo de transporte ideal pode ser alugar um carro para obter maior liberdade entre horários e saídas.

Inclusive, vale ressaltar que existem museus, atrações artísticas, praias em regiões próximas, shoppings e outlets para aproveitar. Com isso, usar um carro alugado permite ir a diversos lugares distantes uns dos outros.

Além do mais, escolher o carro como transporte ideal otimiza o planejamento de viagem, com muito conforto e segurança. E se você acredita que escolher este recurso é extremamente burocrático e desanimador, está muito enganado. Portando a carteira de motorista do Brasil, seu cartão de crédito e passaporte, o processo será iniciado sem exageros.

Confira algumas das melhores empresas para alugar carro em Orlando:

Hertz;

Budget;

Enterprise;

Alamo.

Buscar referências dos parques

Se pensarmos em um cenário inesgotável de possibilidades em Orlando, certamente estaremos falando dos parques. É quase impossível viajar para a cidade e não incrementar o roteiro com passeios extraordinários no complexo Disney World.

Porém, para quem vai a Orlando pela primeira vez, é bom avisar: procure as atrações de sua preferência. Um bom tempo será desperdiçado com a indecisão de não saber onde ir, o que escolher e valores dos ingressos. Não deixe nada para a última hora! Se informe! Exatamente por este motivo o planejamento prévio é tão fundamental. Só assim será possível acumular as melhores sensações e fotografias em paisagens cheias de nuances, cores e diversão.

É claro que pode surgir a curiosidade de conhecer uma ou outra alternativa que não estava programada. A aventura se torna ainda mais especial quando descobrimos coisas novas. Entretanto, tome atitudes espontâneas sem deixar de lado o plano inicial.

Veja quais são os melhores parques temáticos de Orlando:

Parque Disney Hollywood Studios;

Parque Islands of Adventure;

Parque Universal Studios;

Parque Disney Magic Kingdom;

Blizzard Beach;

Typhoon Lagoon.

Cuidado com a saúde é essencial

Alguma vez na vida você já teve a curiosidade de saber como são os ‘gastos comuns’ na área de saúde nos Estados Unidos? Eles não possuem nada parecido com o SUS. Por isso, tudo que envolve atendimento médico e internações acaba sendo particular. Os gastos são exorbitantes.

Antes mesmo de considerar sua viagem, procure fazer algum tipo de orçamento para seguros viagens. Pode parecer um gasto desnecessário, contudo, poderá te economizar muitos dólares.

Não sabe nem por onde começar? Veja uma análise feita por esse site, contando um pouco sobre algumas das principais opções em viagens internacionais.