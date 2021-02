05/02/2021 | 02:42



O Banco Central da Índia (RBI) decidiu manter a taxa de juros do país em 4,0% em reunião de política monetária encerrada nesta sexta-feira, 5. O presidente da instituição, Shaktikanta Das, disse que o RBI continuará com uma política monetária acomodatícia para apoiar o crescimento do país.

O BC indiano prevê expansão de 10,5% da economia do país no próximo ano fiscal, que começa em abril. Para o ano fiscal corrente, a expectativa é de contração de 7,7% do Produto Interno Bruto (PIB).

A Índia é um dos países do mundo mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, com um total de casos de 10.802.591 e 154.823 mortes em decorrência da doença, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins.