Petistas assumem comando das principais comissões em Diadema

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



05/02/2021 | 00:22



O ano legislativo na Câmara de Diadema iniciou com nova vitória da base do governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT) com a eleição de petistas para o controle das duas principais comissões internas da casa.



Orlando Vitoriano e Zé Antônio (ambos do PT) foram eleitos ontem, durante a primeira sessão ordinária do exercício, presidentes das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, respectivamente.



A vitória, porém, foi consensual. Os parlamentares foram ao pleito com os integrantes das comissões definidos e com espaço, inclusive, para vereadores distantes do governo Filippi. Cabo Ângelo (PV), Rodrigo Capel (Cidadania) e Eduardo Minas (Pros), oriundos do grupo do ex-prefeito Lauro Michels (PV), garantiram cadeiras nas duas comissões.



Na prática, é a terceira vitória dos petistas na Câmara diademense. A primeira foi registrada com a eleição de Josa Queiroz (PT) para presidente da casa de forma unânime. A segunda, mais recentemente, quando o governo Filippi emplacou a aprovação de projeto polêmico que prevê parcelamento a longo prazo da dívida miliionária da Prefeitura com o Ipred (Instituto de Previdência de Diadema). Filippi, inclusive, foi pessoalmente ao Legislativo diademense cumprimentar os vereadores pelo início da legislatura.



“Eu vim aqui (na Câmara) trazer minha saudação, fazer nossos cumprimentos ao Poder Legislativo. Desejo a todos vocês um ano com muito compromisso e muito amor pela nossa cidade”, discursou o petista, que já havia ido à casa para convencer pessoalmente os parlamentares pela aprovação do projeto. “É assim que queremos trabalhar”, emendou.