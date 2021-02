Marcel Munhoz crê em volta de Auricchio em até 30 dias

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



05/02/2021 | 00:06



Um dos vereadores mais próximos de José Auricchio Júnior (PSDB), Marcel Munhoz (Cidadania) acredita que dentro de 30 dias a situação política e jurídica de São Caetano será pacificada, com o retorno do tucano à Prefeitura. Munhoz aposta no aceite do recurso, por parte do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), impetrado pela defesa do político contra o indeferimento do registo de sua candidatura.



Em visita ao Diário, Munhoz, o segundo mais bem votado no dia 15 de novembro, relatou que mantém conversas com Auricchio, de quem é aliado desde 2004, quando ambos concorreram pela primeira vez a um cargo público – à época, Auricchio se elegeu prefeito e Munhoz ficou como suplente ao atingir 437 votos.



“Ele demonstra muita confiança (na reversão da punição). Eu também estou. Eu acredito que em 30 dias todo esse cenário será resolvido e que ele vai voltar. Foi a decisão das urnas”, comentou Munhoz, ao lembrar da votação de Auricchio: 42,8 mil votos. O parlamentar, que registrou 2.540 apoios no pleito, evitou, porém, se aprofundar na avaliação da gestão de Tite Campanella (Cidadania) como prefeito da cidade. “É prematuro fazer qualquer comentário.”



Em seu terceiro mandato na Câmara, Munhoz fugiu de polêmica ao comentar sobre eventual nova eleição e sobre as declarações do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), ao Diário, de que se houver outro pleito e se o grupo assim entendesse, ele não fugiria da briga. “Primeiramente eu acredito que o Auricchio vá voltar. Sobre as falas do deputado, entendo que ele é jovem, tem 25 anos, e um jovem nessa idade quer ser tudo, é natural. Vejo que muitos têm vontade e competência para sonhar alto na cidade e, no caso dele, essa vontade fica maior porque ele tem na casa dele, tem como espelho, uma figura que é excelente gestor, que fez e faz muito por São Caetano”, tergiversou.



Em anos anteriores, até pelo histórico de boas votações na cidade, Munhoz chegou a protagonizar queda de braço em busca de novos espaços. Quis ser candidato a deputado algumas vezes, sendo preterido. Questionado se pode ser candidato a deputado federal se o aliado Alex Manente (Cidadania) concorrer ao Senado, minimizou. “Tem de haver entendimento do grupo inteiro, do Cidadania todo, dos vereadores, dos candidatos. Não é algo imposto. Política se faz com grupo”, discorreu ele, dizendo que focará este mandato para melhorias ao bairro Fundação. “Muita coisa foi feita no bairro e vou brigar por mais.”