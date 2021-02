Luiz Marinho será candidato a federal

Raphael Rocha



04/02/2021 | 00:10



Ex-prefeito de São Bernardo e presidente paulista do PT, Luiz Marinho bateu o martelo: será candidato a deputado federal no ano que vem. Falta oficializar para o partido, mas o recado já foi dado para figuras de seu grupo político. Marinho tentará pela primeira vez um cargo legislativo tendo como conselheiro, de novo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na visão de Lula, Marinho pode ser peça fundamental dentro do petismo na Câmara dos Deputados em um cenário ainda de adversidade para a sigla no Congresso Nacional. Além disso, Lula teria um fiel escudeiro no Parlamento – não que a maioria dos deputados federais do partido não seja devota ao ex-presidente, porém, Marinho é conhecido pela estreita relação com o cacique petista, de um frequentar a casa do outro.

BASTIDORES

Ecos

A decisão de Luiz Marinho (PT) em ser candidato a deputado federal traz consequências para o PT de São Bernardo também. Isso porque cogitou-se que o ex-prefeito poderia ser candidato a deputado estadual, tendo Teonilio Barba (PT), atual estadual, como postulante a federal. Assim, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) poderia enfrentar resistência eleitoral em seu reduto. Agora, entretanto, o caminho fica livre para Luiz Fernando manter seu foco que, inicialmente, é buscar ser primeiro secretário da Assembleia Legislativa. Os dois, aliás, se encontraram ontem, no gabinete de Luiz Fernando, no Parlamento paulista.

Apoio ou despedida

O vereador Almir do Gás (PSDB), de São Bernardo, anda muito próximo do deputado federal Alex Manente (Cidadania). A pessoas próximas, confidenciou que vai apoiar Alex na eleição de 2022 – o parlamentar diz que o caminho natural é buscar a reeleição, sem descartar, entretanto, concorrer ao Senado. Almir também avisou que se houver qualquer impedimento por parte do prefeito Orlando Morando (PSDB) na parceria com Alex, deixará o tucanato.

Apoio e eleição

Outro quadro político de São Bernardo que se alinhou ao deputado federal Alex Manente (Cidadania) é o secretário da Pessoa com Deficiência e vereador licenciado, Pery Cartola (PSDB). O diálogo tem sido tão intenso que Pery se colocou como ponte de uma dobrada entre Alex, caso venha a federal novamente, e Guilherme Mussi (PP), deputado federal que deve pleitear cargo de deputado estadual em 2022. Assim, Pery entende estar na linha de frente do projeto de Alex ao Paço em 2024, sendo, inclusive, nome provável para vice.

Protocolo sanitário

O presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), voltará com regras mais rígidas para evitar a disseminação da Covid-19. Às terças-feiras, as sessões serão presenciais, mas com restrição de acesso popular. Às quintas-feiras, os trabalhos serão remotos. Irão à Câmara apenas integrantes da mesa diretora e alguns assessores para auxiliar as atividades.

Recados à vista

O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), todas as quartas-feiras, recebe a população em seu gabinete para colher demandas e ouvir críticas. À mesa, alguns itens são indispensáveis. Álcool gel e uma película de acrílico para proteção contra a Covid-19. Há também uma caneca, toalha e demais apetrechos do Palmeiras, seu time de coração. E, ao fundo, uma lousa branca com anotações de todos os passivos da Prefeitura – assim, busca sensibilizar o coração de quem vai até o gabinete pedindo dinheiro ou emprego público.