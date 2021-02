Santo André/Intelli reforça elenco com Japa e Lucaneta

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/02/2021 | 00:01



O Santo André Futsal/Intelli decidiu inovar e contratou dois influencers para reforçar o grupo que disputará a Liga Nacional e Liga Paulista nesta temporada. Com quase 650 mil seguidores no Instagram (somando o perfil de ambos), Lucaneta e Henry Japa são os mais novos jogadores da equipe. E além de servirem como opções ao técnico Ivan Gomes, ainda estarão acompanhados de um cinegrafista para registrar o dia a dia de treinos e jogos da dupla, conteúdo que será exibido no Consagrados, canal da dupla no Youtube que já superou 1 milhão de visualizações em menos de seis meses desde a estreia.

“Contratamos eles por ‘N’ motivos: pelo belo trabalho que fazem com os jovens, com números expressivos de mídia; por serem salonistas; porque representam jovens que sonham em estar perto de profissionais, em jogar; e são talentos. Têm toda a capacidade de atuar pelo Santo André numa Liga Nacional. Seria marcante para a modalidade, algo que entraria para a história do futsal. O Santo André acredita no improvável, esse é nosso DNA. Tenho certeza que tem tudo para ser bela parceria”, destacou o presidente Rodolfo Guedes, que foi até a Chácara Oasis, na cidade de Toledo, Minas Gerais, encontrar e fechar com os jogadores.

Apesar da relevância virtual, ambos têm experiências no esporte, o que foi levado em conta pelo Santo André Futsal/Intelli para trazer a dupla. Lucaneta, 26 anos, fez base no Nacional-SP, clube pelo qual foi federado. Quis o destino que sua profissionalização fosse no campo, pelo Icasa-CE. Ele ainda defendeu o Crato-CE e o Juventus-SC, mas regressou à quadra quando ingressou na faculdade, disputando competições universitárias. Dono de grande habilidade, também participa de eventos freestyle. “Foi um prazer um time do tamanho do Santo André, que vai jogar a Liga Nacional, ter interesse em mim, em me contratar. Para mim é orgulho, mostra que o trabalho que venho fazendo na internet está dando certo. Fico feliz.”

A gente vai unir as duas coisas. Vamos montar uma espécie de série no nosso canal, com o nosso dia a dia de treinos e jogos. Estamos bastante focados, queremos demonstrar bom trabalho. Tenho amigos no time, como Israel, Serginho Paulista, Leandrinho, Gleyson, que acompanham meu trabalho. Disse para eles que chegamos para ajudar, não para atrapalhar. Estaremos com câmeras filmando, mas queremos ser tratados como todos, sem privilégios e regalias, trabalhando por nosso espaço. E, em contrapartida, gravando tudo para a galera acompanhar nosso dia a dia e dar visibilidade ao futsal, que falta muito. Precisamos dar voz ao futsal. Como temos bastante seguidores e influência no meio da internet, queremos levantar essa bandeira e chegar longe, tornar esporte olímpico e fazer com que Santo André/Intelli seja gigante”, destacou Lucaneta.

Henry Japa, 32, por sua vez, também foi profissional no campo e jogou futsal em clubes de fora do Brasil, na Rússia, em Portugal, na Eslováquia e na Polônia. Desde 2019, quando regressou ao País, iniciou como influencer digital. “Fiquei muito feliz, por se tratar de um time grande como a Intelli e de um projeto grandioso como o do Santo André. Então nem tive o que pensar e aceitei logo de cara. As negociações foram tranquilas, porque houve o interesse das duas partes, aí foi tudo mais fácil. E também pela oportunidade de ir junto com o meu irmão Lucaneta. Poder jogar junto só deixou a gente mais motivado, pois estaremos sempre um apoiando e ajudando o outro”, destacou Japa.