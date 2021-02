Itália: PIB (preliminar) encolhe 2% no 4º trimestre ante trimestre anterior

02/02/2021 | 08:09



O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália encolheu 2% no quarto trimestre de 2020 ante o terceiro trimestre em meio ao aperto de restrições para conter a disseminação do novo coronavírus, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.

Apesar de negativo, o resultado veio um pouco melhor do que a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 2,2% no período.

Na comparação anual, o PIB italiano sofreu contração de 6,6% entre outubro e dezembro, informou o Istat. Também neste caso, o consenso do mercado era de declínio maior, de 6,8%. A Istat revisou as estimativas do PIB italiano do terceiro trimestre, de +15,9% para +16% no confronto trimestral e de -5% para -5,1% em relação a um ano antes.