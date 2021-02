BioNTech entregará 75 milhões de doses adicionais de vacina à UE no 2º trimestre

01/02/2021 | 11:06



A BioNTech aumentará a produção de sua vacina contra o coronavírus e entregará até 75 milhões de doses adicionais do imunizante à União Europeia (UE) no segundo trimestre de 2021, de acordo com o diretor financeiro da empresa. A farmacêutica alemã desenvolveu sua vacina em parceria com a americana Pfizer. O número de doses que as companhias concordaram inicialmente em fornecer à UE para cada trimestre não foi divulgado. As entregas adicionais do segundo trimestre são parte do recente acordo da UE para comprar até 300 milhões de doses extras da vacina, disse um porta-voz da BioNTech. As duas empresas aumentaram sua meta de fabricação para este ano para dois bilhões de doses Fonte: Dow Jones Newswires.