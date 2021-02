EUA: Biden convida senadores republicanos para discutir o pacote fiscal

01/02/2021 | 07:30



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai se reunir com um grupo de dez senadores republicanos para discutir o tamanho do estímulo fiscal no país. O governo quer gastar US$ 1,9 trilhão com o pacote, mas os parlamentares propõem que o orçamento seja de um terço desse montante.

O convite para o encontro foi feito neste domingo, 31, veio horas depois de os senadores enviarem uma carta a Biden pedindo que ele negociasse, em vez de tentar aprovar o projeto apenas com votos dos democratas. A meta é aprovar o pacote até março, quando acaba o auxílio-desemprego extra e outros benefícios relacionados à pandemia.

Ganhar o apoio de dez republicanos seria significativo para Biden no Senado. Os democratas controlam 50 cadeiras da Casa, contra outras 50 dos republicanos. A vice-presidente Kamala Harris tem o voto de Minerva. Fonte: Associated Press.