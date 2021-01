Para o final de semana, Barroso sugere aos seguidores ouvir a rainha da sofrência

30/01/2021 | 08:30



Conhecida entre os amantes da música sertaneja como a rainha da sofrência, título conquistado às custas de inúmeros hits sobre desilusões amorosas, a cantora Marília Mendonça parece ter arrebatado pelo menos um fã na alta cúpula do Judiciário.

A faixa 'Impasse', lançada em 2016 em parceria com a dupla Henrique e Juliano, é a sugestão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), para embalar o final de semana de seus seguidores no Twitter.

A dica de música, sempre acompanhada por outra de leitura, é uma constante às sextas-feiras no perfil do ministro. Embora a preferência seja, em geral, por Bossa Nova ou MPB, o sertanejo aparece de tempos em tempos. Outra musa do estilo, a cantora Paula Fernandes também já foi escolhida para a lista do ministro.

Veja a letra:

Eu só queria entender seus pensamentos

E o que realmente tá rolando

E o que te faz fugir de mim

Te juro, estou tentando ler seus olhos

Mas percebo que disfarça

E não consegue me encarar

Senta aqui um pouco, sem ter pressa

Conta tudo, a hora é essa

Fala o que tem pra falar

Não é que eu to querendo do meu jeito

Eu me ajeito no seu jeito

Basta a gente conversar

Você diz que não

E eu acho que sim

Você não se entrega

Seu medo te cerca

Te pega e te joga pra longe de mim

Eu acho que sim

Você diz que não

Resolve esse impasse

E assuma pra gente, essa louca paixão

Me abraça e me beija

Que eu tomo conta de você