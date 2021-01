Vavá quer bar como serviço essencial

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



30/01/2021 | 00:25



O vereador Vavá da Churrascaria (PSD) protocolou projeto de lei para classificar como atividade essencial o funcionamento de restaurantes e bares. O setor tem sido fortemente afetado pela pandemia de Covid-19 e, recentemente, passou a ver mais restrições impostas pelo Plano São Paulo diante do aumento do número de casos da doença no Grande ABC. Os estabelecimentos podem funcionar com horário e capacidade limitados durante a semana e, aos fins de semana, têm de fechar a atenção ao público presencialmente, podendo atuar por delivery. São classificados serviços essenciais supermercados, padarias e farmácias, por exemplo. Proprietário de uma tradicional churrascaria no bairro Bangu, ele alega que estudo da Fiocruz apresentou que, se seguirem todas as recomendações sanitárias – como distanciamento, uso de álcool gel e obrigatoriedade de uso de máscaras aos clientes enquanto não estiverem se alimentando – bares e restaurantes podem funcionar normalmente.

Visita

Advogado especialista em direito público e ex-vereador de Itu, no Interior de São Paulo, Rick Schmidt visitou ontem o Diário. Filiado ao PMB, Schmidt diz que tem atuação voltada ao combate ao feminicídio, em especial nas cidades interioranas do Estado. Ele também veio ao Grande ABC para saber sobre a retomada da economia em meio à pandemia de Covid-19. “No Interior os comerciantes estão sofrendo bastante com esse abre e fecha, com o desemprego aumentando. O Brasil precisa discutir o tema com seriedade para voltar a crescer.”

Gabinete – 1

Mulher do ex-vereador Tião Mateus (ex-PT), de São Bernardo, Raimunda Borges de Souza Mateus está lotada como assistente parlamentar no gabinete do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT). Tião foi personagem da semana ao ser nomeado para o gabinete do deputado federal Alex Manente (Cidadania), também de São Bernardo e rival do petismo.

Gabinete – 2

A situação já levantou muitos comentários nos bastidores da política de São Bernardo. Tião Mateus sempre foi próximo do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira – a nomeação de sua mulher no gabinete na Assembleia Legislativa é prova disso. Será que vem dobrada extraoficial entre Luiz Fernando e Alex Manente (Cidadania) na eleição de 2022? Foi a pergunta que permeou os debates ontem.

Agradecimento

Escolhido como líder do governo do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), o vereador Gilberto Costa (Avante) agradeceu à Prefeitura e ao chefe do Executivo “pela confiança e pelo convite”. “Gratidão”, disse o parlamentar, decano na casa.

Boulos em Diadema

Líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) e ex-prefeiturável na Capital, Guilherme Boulos (Psol) esteve ontem no gabinete do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT). “Conversamos sobre a parceria entre a Prefeitura de Diadema e o MTST para a garantia de moradia digna para a população”, disse o petista.



Marcelo e MP

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), se reuniu com o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, chefe do Ministério Público estadual. “Estabelecemos compromisso de transparência nos atos praticados em nossa gestão à frente da Prefeitura de Mauá”, assegurou o petista. No ano passado, ainda com Atila Jacomussi (PSB) como prefeito, o MP deflagrou operação após denúncias de suspeita de superfaturamento no hospital de campanha.