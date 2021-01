Três praias para se divertir – e se isolar – ao viajar para o Japão

Redação

É difícil pensar em pegar praia no Japão, mas por ser formado por mais de seis mil ilhas, a Terra do Sol Nascente tem, em sua costa, diversas opções para quem busca refúgios à beira-mar a fim de descansar.

Por conta das restrições ocasionadas pelo novo coronavírus, alguns destinos locais estão com as atividades temporariamente paralisadas. Outros, porém, são perfeitos para viajar com isolamento.

Entre as centenas de praias do país, a Organização Nacional do Turismo Japonês (JNTO) separou três faixas de areia que merecem a visita neste momento: Kondoi, Yonaha Maehama e Yurigahama.

As opções incluem destinos com areia branca e água cristalina que oferecem, além de estrutura para os visitantes, atividades aquáticas, como passeios de caiaque e mergulho para conhecer a fauna marinha local.

Praias japonesas

Praia de Kondoi, na Ilha Taketomi, Okinawa

Okinawa é a província queridinha dos japoneses para as férias de verão. O conjunto de ilhas abriga dezenas de praias deslumbrantes. Uma delas, a pequena Ilha Taketomi, esconde a mais bela de todas: a Praia de Kondoi.

Localizada no lado oeste, essa praia escondida tem fácil acesso e fica a 15 minutos a pé do vilarejo central da ilha. A faixa de areia tem um extenso quebra-mar de corais, o que cria uma piscina natural de águas tranquilas. A praia conta com boa estrutura para receber banhistas. Ao final do dia, o pôr do sol proporciona um espetáculo à parte.

A Ilha Taketomi tem apenas cinco quilômetros quadrados e um vilarejo central a ser explorado. No local, quase não há carros. A dica é andar a pé ou a bordo de carrinhos de búfalo, meio de transporte tradicional da região.

Para chegar ao vilarejo, é necessário pegar uma balsa a partir da ilha vizinha de Ishigaki. A viagem dura apenas 15 minutos. Ishigaki, por sua vez, possui aeroporto e recebe voos diretos de Osaka e Tóquio. Para quem pretende ficar na região por alguns dias, vale a pena até se hospedar por lá.

Praia de Yonaha Maehama, na Ilha Myako, Okinawa

Ainda na província de Okinawa, existe uma ilha que é pouco conhecida, mas que reserva belezas intocadas. Trata-se de Myako, onde fica a praia de Yonaha Maehama, uma das melhores do Japão.

Com sete quilômetros de extensão, o local é digno de um cartão-postal perfeito de férias de verão. Tem guarda-sóis e cadeiras disponíveis para quem deseja passar o dia tomando sol e aproveitando o mar.

Ali também dá pra fazer atividades como mergulho e passeios de jet skis e banana boats. A praia de Yonaha Maehama possui boa infraestrutura para banhistas, como chuveiros e instalações sanitárias nas proximidades.

A Ilha Miyako é a quarta maior das ilhas de Okinawa. A maior parte da população local se concentra na cidade de Hirara, na costa norte.

Além da praia de Yonaha Maeha, o destino proporciona outras experiências interessantes, como passear pelo Jardim Botânico tropical em Hirara com mais de 1.600 variedades de plantas e árvores; e curtir a vista incrível do mar no farol em Higashi-Hennazaki, ponto mais ao sudeste da ilha e um curioso monumento ao imposto, chamado Nintozei-ishi.

A melhor maneira de chegar a Miyako é de avião, a partir de Tóquio, Osaka e alguns outros destinos. Para visitar as praias e passear pela ilha é possível alugar um carro ou usar táxis, bicicletas e lambretas. A região conta com diversas opções de hotéis.

Praia de Yurigahama, na Ilha Yoron, Kagoshima

Conhecida como “praia fantasma”, Yurigahama aparece e reaparece na costa da Ilha Yoron de acordo com a baixa da maré. Não há um local fixo, e o ponto de partida para encontrá-la é a bela Praia de Okaneku. Os horários de maré e o conhecimento dos locais podem ajudar a determinar quando a faixa de areia vai aparecer.

Tanto Okaneku quanto Yurigahama são ideias para se bronzear e nadar em dias ensolarados. As praias estão localizadas na Ilha de Yoron, na província de Kagoshima, que pertence ao Parque Quasi-Nacional Amami Gunto. A ilha é famosa por suas águas transparentes e pela disponibilidade de esportes aquáticos, como caiaque e mergulho.

Além disso, Yoron reúne algumas atrações curiosas. Ao visitar o local, o turista encontra uma aldeia e uma estação de trem sem destino. Além disso, os nativos têm, como tradição, receber os visitantes com o “Yoron Kenpo”, ritual cerimonial em que as pessoas devem beber enquanto fazem uma declaração, seguindo algumas regras estabelecidas.

Apesar de pertencer à província de Kagoshima, no continente, Yoron está localizada mais perto de Okinawa. Para chegar lá, há voos diretos de Naha, em Okinawa, ou de Kagoshima.

Há ainda a opção de pegar uma balsa que parte de Kagoshima e para em Yoron, a caminho de Okinawa. A viagem dura cerca de 20 horas. De Okinawa, o destino fica a três horas de balsa do Porto de Motobu. A Ilha de Yoron abriga diversas opções de hospedagem.

Principais cidades do Japão

Tóquio é a porta de entrada para quem pretende conhecer o Japão. Cosmopolita, a capital do país conquista com suas luzes, ruas movimentadas e serviços de alta qualidade. Além dela, há muitos outros destinos incríveis na Terra do Sol Nascente, como Osaka, Kyoto e Yokohama.

Na galeria, veja fotos de oito cidades japonesas que valem a visita:

