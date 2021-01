Califórnia suspende ordem de ficar em casa e toque de recolher contra covid-19

26/01/2021 | 01:39



O governo da Califórnia suspendeu a ordem para que as pessoas ficassem em casa em todo o Estado nesta segunda-feira, 25, em resposta a uma melhora nos números da pandemia de covid-19. A decisão contempla o fim do toque de recolher de 22h às 5h (no horário local), embora a cidade de São Francisco tenha decidido manter a restrição.

"Estamos vendo um achatamento da curva - tudo que deveria estar subindo está subindo, tudo que deveria estar caindo está caindo - taxas de casos, hospitalizações, UTIs", disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom, em uma coletiva de imprensa online.

A região sul da Califórnia, que tem mais da metade da população do Estado, de 40 milhões de pessoas, ainda tem uma capacidade disponível nas UTIs de 0%. Mas Newsom disse que, baseado nos modelos do Estado para as próximas semanas, a capacidade deve saltar para 33% à medida que os casos caem.

O último surto de coronavírus da Califórnia começou em meados de outubro. Em pouco mais de dois meses, o Estado registrou mais de 2 milhões de casos e quase 22 mil hospitalizações. A média de mortes atingiu 504 por dia e o total de óbitos é de 37 mil.