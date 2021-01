25/01/2021 | 10:10



Após aparecer de mega hair no Mais Você, Ana Maria Braga resolveu surpreender novamente os telespectadores de seu programa matinal nessa segunda-feira, dia 25, com um novo estilo capilar.

A apresentadora apareceu com os cabelos tingidos de rosa, e contou que a escolha pelo visual foi em comemoração ao aniversário de São Paulo, celebrado nesse dia 25 de janeiro.

Ana relembrou que no final de 2020, tinha dado uma dica para os telespectadores que a cor rosa era uma boa escolha para a virada do ano, para atrair boas energias. Ela então explicou que o aniversário da cidade seria como um novo ano começando, e por isso no dia ela surgiu com os cabelos diferentes.