Doses da vacina da AstraZeneca serão distribuídas ao longo da semana en SP

24/01/2021 | 16:58



As 501,9 mil doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado de São Paulo serão distribuídas aos municípios paulistas ao longo desta semana. A Secretaria de Estado da Saúde informou que o envio para os 645 municípios será programado pela equipe técnica do Plano Estadual de Imunização (PEI).

As doses estão no Centro de Distribuição e Logística (CDL) da secretaria, na capital.

O carregamento chegou ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 11h50, vindo do Rio de Janeiro, onde foram recebidas as duas milhões de doses importadas pelo governo federal do Instituto Serum, da Índia.

São Paulo recebeu 25% do total destes imunizantes, que serão destinados a 27% dos profissionais de saúde no Estado.

Até as 14h55 deste domingo, 128,5 mil pessoas foram vacinadas em território paulista, de acordo com a ferramenta Vacinômetro, do governo estadual.