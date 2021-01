Grande ABC reúne 397 chances de emprego na semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



24/01/2021 | 16:04



Quem busca por oportunidade no mercado de trabalho do Grande ABC, pode conferir uma das 397 chances disponibilizadas pelos centros públicos de emprego e renda, pela agência de recrutamento Luandre, que tem unidade em Santo André, e pela Padaria Brasileira.

Dessas vagas, a maior parte das posições é oferecida pela CTR (Central de Trabalho e Renda), de São Bernardo: 151. Dessas, 80 são para a área da saúde, sendo 40 chances para enfermeiros e 40 para técnico de enfermagem. Além disso, há outras 40 para auxiliar de limpeza. Interessados devem enviar currículo para ctr@saobernardo.sp.gov.br com a função pretendida.

Em São Caetano, o Portal de Emprego da Prefeitura oferece 72 oportunidades, basta consultar em https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano para conferi-las.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires disponibiliza 67 postos de trabalho, sendo 30 operador de loja, 20 para motorista de ônibus e dez para técnico de rede de telecomunicações. Interessados devem visitar o portal Emprega Brasil, do governo federal (https://empregabrasil.mte.gov.br).

Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) conta com 28 chances, por exemplo, uma para técnico ambiental, uma para técnico em manutenção mecatrônica e uma para assistente de logística de transporte. Para se cadastrar, é preciso acessar o Emprega Brasil.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá tem 14 oportunidades, sendo três para auxiliar de produção, uma para cozinheiro industrial e uma para copeiro de hospital. Lista com todos os postos está no site da prefeitura, em Bolsa de Empregos.

Em Diadema, o CPETR disponibiliza cinco posições, como duas para auxiliar de manutenção predial e uma para auxiliar administrativo voltado a PCD (Pessoa com Deficiência). Interessados devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

BRASILEIRA

A Padaria Brasileira, que no fim do ano passado inaugurou unidade em Santo André, na Vila Assunção, também possui dez vagas em aberto para atuar nas nove lojas do Grande ABC. Os postos são para padeiro, atendente e chapeiro, e interessados devem se inscrever pelo link https://padariabrasileira.com.br/contato/.

COM SALÁRIO

A Luandre disponibiliza 50 postos de trabalho. As funções com os maiores salários são as de especialista de imagem (de R$ 3.000 a R$ 3.500), técnico de enfermagem pronto socorro adulto (R$ 2.500 a R$ 3.000) e técnico de enfermagem UTI adulto (R$ 2.000 a R$ 2.500).

Trainee da Via Varejo tem salário de R$ 6.800

Detentora das marcas Casas Bahia, Ponto Frio e do site Extra.com.br, a Via Varejo, sediada em São Caetano, tem inscrições abertas para seu processo seletivo de trainee até o dia 1º de fevereiro. O salário oferecido é de R$ 6.800.

As vagas são para profissionais formados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020 em qualquer curso de graduação ou pós-graduação. O processo dura 18 meses e incrições podem ser feitas em www.trainee.viavarejo.com.br.

A seleção passa por etapas de teste de raciocínio lógico e de personalidade, avaliação em grupo baseada no negócio da Via Varejo com plataforma de interação e avaliação individual dos finalistas com participação do time de gestão da companhia.

O processo seletivo ocorrerá de maneira remota e os aprovados serão convocados em março para admissão, iniciando o programa em abril. Em um primeiro momento, os selecionados irão atuar em home office, mas o local de trabalho será em São Caetano.

Além do salário, há bônus anual, assistências médica e odontológica, previdência privada, vale-refeição, seguro de vida e ajuda de custo com transporte.